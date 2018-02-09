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Летние игры в Пхёнчхане
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https://sport.mail.ru/korea/news/32501849/
9 февраля 2018, 9:33 | Олимпизм | ТАСС

Мутко: Решение CAS не могло быть другим из-за процедуры приглашения МОК спортсменов

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившего апелляции 47 российских спортсменов на недопуск к Олимпийским играм в Пхёнчхане, не могло быть другим из-за процедуры приглашения спортсменов Международным олимпийским комитетом (МОК). Такое мнение ТАСС по телефону высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В пятницу вынесенная панель CAS не удовлетворила апелляции российских спортсменов на недопуск к Олимпиаде.

«Это решение, конечно, другим и не могло быть. Сама формула приглашения такова, что ее крайне сложно оспаривать, несмотря на то, были ли вообще нарушения, суд и следовал этому. Сама процедура недопуска непрозрачная и не добавляет организации авторитета в глазах болельщиков», — сказал Мутко.

«Эта процедура приглашения или неприглашения, как у коммерческого частного клубного турнира. Это все-таки олимпийские игры. Все это понизит конкуренцию и внимание к играм», — добавил Мутко.

«Российским спортсменам будет сложно без лидеров»

Мутко отметил, что молодой российской команде сложно будет конкурировать на открывающихся Играх в Пхёнчхане. «Без лидеров им сложно, конкурентной среды мало. Нужно сосредоточиться на поддержке команды. Главное, чтобы на Играх у кого-то среди организаторов не было соблазна укрепить себя по линии дальнейшей дискредитации спортсменов, чтобы отношение было ко всем одинаковое», — сказал Мутко.

«А что касается [недопущенных] ребят, то им будет оказана поддержка. Впереди еще много стартов, они еще реализуют себя», — подчеркнул Мутко в заключение.

Апелляции на недопуск к Играм подавали 32 российских спортсмена, которые не получили приглашение от комиссии МОК, а также 13 атлетов и два тренера, с которых CAS ранее снял пожизненное отстранение от Олимпиад.
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