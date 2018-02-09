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Летние игры в Пхёнчхане
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9 февраля 2018, 8:24 | Коньки, шорт-трек | ТАСС

Шорт-трекист Елистратов поборется за выход в полуфинал ОИ на 1500 м в забеге с Жираром

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 февраля. /ТАСС/. Российский шорт-трекист Семен Елистратов выступит в первом квалификационном забеге на дистанции 1500 м на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане вместе с трехкратным серебряным призером чемпионатов мира канадцем Самуэлем Жираром.

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© РИА "Новости"

Вместе с Елистратовым и Жираром в первой группе за право квалифицироваться в полуфинал поборются британец Фаррелл Триси, бельгиец Уорд Петрэ, японец Хироки Йокояма и венгр Шаолинь Шандор Лю. Россиянин Александр Шульгинов выступит в пятом забеге на аналогичной дистанции с венгром Чабой Бурьяном, латвийцем Роберто Пукитисом, японцем Кейта Ватанабэ, южнокорейцем Со И Ра и американцем Джоном Сельски. Павел Ситников примет участие в шестом квалификационном забеге на 1500 м, его соперниками станут голландец Шиньке Кнежт, американец Джон-Генри Крюгер, француз Тибо Фоконне, китаец Сюй Хунчжи и казахстанец Нурберген Жумагазиев.

Россиянка Софья Просвирнова примет участие в третьем квалификационном забеге на дистанции 500 м вместе с японкой Сумирэ Кикути, немкой Бьянкой Вальтер и голландкой Ярой ван Керкхоф. Эмина Малагич поборется за выход в полуфинал на той же дистанции в рамках восьмого забега вместе с представительницей Южной Кореи Чхве Мин Чон, британкой Шарлотт Гилмартин и венгеркой Петрой Ясапати.

Квалификационные забеги на дистанции 1500 м у мужчин начнутся в 13:00 мск в субботу, женские на 500 м — в 13:44 мск. Полуфиналы и финалы в соревновании на 1500 м пройдут позднее в субботу, финальный забег у женщин на дистанции 500 м состоится 13 февраля.
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