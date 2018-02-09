Тарасова и Морозов стали первыми в короткой программе в командном турнире на ОИ
На Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане продолжаются командные соревнования.
В короткой программе у спортивных пар первый результат показали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
ОИ-2018. Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 80,92
2. Мэйган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) — 76,57
3. Алёна Савченко/Бруно Массо (Германия) — 75,36
4. Алекса Шимека-Книрим/Крис Книрим (США) — 69,75
5. Сяоюй Юй/Хао Чжан (Китай) — 69,17
6. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) — 68,49
7. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 67,62
8. Миу Судзаки/Рюити Кихара (Япония) — 57,42
9. Пэйдж Коннерс/Евгений Краснопольский (Израиль) — 54,47
10. Ким Гю Ын/Ким Алекс Кан Чхан (Южная Корея) — 52,10.
Положение после 2 видов из 8
1. Канада — 17 очков
2. США — 14
3. Япония — 13
4. Россия — 13
5. Израиль — 11
6. Китай — 10
7. Италия — 10
8. Германия — 10
9. Южная Корея — 6
10. Франция — 6.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter