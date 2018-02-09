Александр Смышляев: Буду участвовать в разборках за второе-третье место
Бронзовый призер Сочи-2014 в могуле Александр Смышляев — о сильных соперниках и собственной форме. Он вышел в финал со вторым результатом.
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Видимо, что-то случилось...
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— Вы сейчас взглянули на трассу. Вы
— Да я вообще хотел проехать и посмотреть всю квалификацию…
— А тут мы.
—Да! Зона такая, что не получается посмотреть. Придется в повторе смотреть. Уже дома.
—Но ведь это тоже важная часть Вашей работы. Общаться с прессой, а через нее с общественностью.
— Ну… У нас вид спорта такой, что общаемся со СМИ раз в четыре года. Можно так сказать. (Смеется) Но на Олимпиаде, конечно, СМИ в разы больше.
— Понятно, что идеальных проездов в природе не бывает. Сегодняшний был близок к идеалу?
— Из всего того, что я здесь натренировал, из всех здешних проездов нынешний был одним из лучших.
— За соперниками во время тренировок наблюдали? Как они готовы? Вы ведь сюда приехали защищать звание олимпийского призера.
— Видел всех на горе. Все в хорошей форме,
— Но бывает так, что в конкретных условиях тот или иной соперник в лучшей или худшей форме. Такого рода наблюдения Вы уже сделали?
— Для меня явный фаворит Майкл Кингсбери. Здесь он показывает себя отлично. Да и на протяжении всего сезона
— Насколько Вы довольны тем, как подошли к Олимпийским играм? Можете сказать, что сделали всё, что могли, чтобы подготовиться идеально?
— Четырехлетняя подготовка была смазана
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