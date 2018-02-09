Александр Смышляев: «Буду участвовать в разборках за второе-третье место»

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— Вы сейчас взглянули на трассу. Вы кого-то конкретного высматривали?

— Да я вообще хотел проехать и посмотреть всю квалификацию…

— А тут мы.

—Да! Зона такая, что не получается посмотреть. Придется в повторе смотреть. Уже дома.

—Но ведь это тоже важная часть Вашей работы. Общаться с прессой, а через нее с общественностью.

— Ну… У нас вид спорта такой, что общаемся со СМИ раз в четыре года. Можно так сказать. (Смеется) Но на Олимпиаде, конечно, СМИ в разы больше.

— Понятно, что идеальных проездов в природе не бывает. Сегодняшний был близок к идеалу?

— Из всего того, что я здесь натренировал, из всех здешних проездов нынешний был одним из лучших.

— За соперниками во время тренировок наблюдали? Как они готовы? Вы ведь сюда приехали защищать звание олимпийского призера.

— Видел всех на горе. Все в хорошей форме, всё-таки это Олимпиада, здесь тридцатка сильнейших выступает.

— Но бывает так, что в конкретных условиях тот или иной соперник в лучшей или худшей форме. Такого рода наблюдения Вы уже сделали?

— Для меня явный фаворит Майкл Кингсбери. Здесь он показывает себя отлично. Да и на протяжении всего сезона какие-то фантастические результаты показывает. Второе-третье места и последующие — это уже будут разборки между мной и остальными сильными соперниками.

— Насколько Вы довольны тем, как подошли к Олимпийским играм? Можете сказать, что сделали всё, что могли, чтобы подготовиться идеально?