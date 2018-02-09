Резкое падение. Вместе с неудачами Коляды понизились и шансы России на золото

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В командном олимпийском турнире заявлено 10 команд: Канады, России, США, Японии, Китая, Италии, Франции, Германии, Израиля и Кореи. Правила простые: короткие программы исполнят все сборные. За первое место дается 10 очков, за второе — 9 и т. д. По результатам выступлений половина команд будет отсеяна. Пять оставшихся поборются за медали в произвольной программе, где баллы будут суммироваться с коротким прокатом.

По предварительным раскладам золото должны разыграть Россия и Канада. До старта турнира шансы были 50 на 50, быть может 51 на 49 в пользу канадцев, у которых больше опыта. Многое зависело от стартового дня.

Выступления фигуристов в командном турнире на этих Играх начинается очень рано: в пятницу, например, мужчины начали прокаты в 10 утра, когда в Москве была 4 часа ночи. Это сделано по просьбе телевидения, чтобы зрители в Северной Америке смотрели выступления в удобное время. Об удобстве других зрителей сильно не задумывались.

С целью акклиматизации российский фигуристы больше недели назад улетели в Японию, в город Ниигата на подготовительный сбор. Там им предоставили все необходимые условия плюс лед в любое удобное время (в Корее бы пришлось выступать строго по графику и делить лед не только соперниками, но и с шорт-трекистами). В качестве оплаты наши спортсмены выступили с показательными выступлениями, которые, по словам тренера Михаила Коляды Валентины Чеботаревой, пошли только в плюс.

От самого Коляды очень много зависело — ему предстояло первым выходить на лед в нашей команде.

— Волнение, конечно, есть, — заявила Чеботарева после тренировки в четверг. — В Корею мы прилетели в среду вечером. Привыкли к часовому поясу, все чувствуют себя хорошо. Первую тренировку Миша провел с удовольствием.

На тренировках Коляда действительно выглядел отлично. Оставалось надеяться, что не перегорит.

Первым на лед в сильнейшей разминке вышел представитель нашего главного конкурента знаменитый Патрик Чан. Трехкратный чемпион мира выступал под мелодию песни «Dust in the wind» группы «Kansas». Хотя гармоничнее выглядел бы под группу «Время и стекло»: потрясающая артистичность все еще при нем, но прыжки получаются все хуже и хуже — лидерам мирового фигурного катания он уже слабый конкурент. Упав с четверного тулупа и тройного акселя он лишний раз это доказал. Выступавший следом американец Нэйтан Чен тоже упал на акселе и сделал «бабочку» на четверном тулупе.

Алексей Быченко из Израиля отжег под «Хаву нагилу», но по гамбургскому счету он Коляде — не соперник. Важно было не уступить (или не много уступить) Чану, что было вполне реально, учитывая далеко не феерическое выступление канадца. Но Михаил перегорел. Насколько хорош он был на тренировках, настолько же отвратительно откатал в соревновательных условиях, сорвав все (!) прыжковые элементы и заняв третье место с конца.

Очевидно, что ему не хватило тренерского указания. Даже не личного тренера, а главного наставника нашей команды Александра Горшкова. Учитывая ошибки конкурентов, нужно было упростить программу и откатать ее максимально чисто. Это не личный турнир, тут главное — общая победа. А так мы уже после первого вида дали канадцам огромное преимущество в пять очков.

Пхенчхан (Южная Корея)

Зимняя Олимпиада-2018

Фигурное катание

Командный турнир

Мужчины

Короткая программа

1. Япония (Шома Уно) 104,87 балла.

2. Израиль (Алексей Быченко) 88,49.

3. Канада (Патрик Чан) 81,66.

4. США (Натан Чен) 80,61.

5. Италия (Маттео Риццо) 77,77.

6. Южная Корея (Чха Чжун Хван) 77,70.

7. Китай (Янь Хань) 77,10.

8. Олимпийские спортсмены из России (Михаил Коляда) 74,36.

9. Германия (Пауль Фентц) 66,32.

10. Франция (Шаффик Бессегье) 61,06.

Олег Чикирис