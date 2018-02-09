WADA удовлетворено тем, что CAS вынес решение по спортсменам РФ до церемонии открытия ОИ

«Эти решения являются приятной новостью для WADA и для всех приверженцев чистого спорта, — сказал Риди. — Вынесение решения до церемонии открытия является правильным шагом, так как это заверит спортсменов в том, что только прошедшие строгие антидопинговые критерии россияне примут участие в Играх».