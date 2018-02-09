WADA удовлетворено тем, что CAS вынес решение по спортсменам РФ до церемонии открытия ОИ
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приветствует решение вынесенной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом заявил глава WADA Крэйг Риди, слова которого приводит
пресс-служба организации.
«Эти решения являются приятной новостью для WADA и для всех приверженцев чистого спорта, — сказал Риди. — Вынесение решения до церемонии открытия является правильным шагом, так как это заверит спортсменов в том, что только прошедшие строгие антидопинговые критерии россияне примут участие в Играх».
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