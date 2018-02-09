Итоги выступления казахстанцев на Олимпиаде-2018 9 февраля

В женских соревнованиях Юлия Галышева с первой попытки вышла в финал, заняв седьмое место в квалификации.

Ее напарница по команде, дебютантка Олимпиад Аяулым Амренова стала 26-й и 11 февраля сделает вторую попытку пробиться в решающую стадию. Юлия в этот же день вступит в борьбу за медали.

У мужчин от нашей страны в могуле за выход в финал боролись Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков. Дмитрий по итогам отбора занял третье место, а Павел — седьмое, что позволило обоим спортсменам с первой попытки выйти в финал, который состоится 12 февраля.