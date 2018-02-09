Итоги выступления казахстанцев на Олимпиаде-2018 9 февраля
9 февраля представители сборной Казахстана на зимней Олимпиаде в Пхенчхане выступали лишь в одной дисциплине —
фристайл-могул, сообщает Sports.kz.
В женских соревнованиях Юлия Галышева с первой попытки вышла в финал, заняв седьмое место в квалификации.
Ее напарница по команде, дебютантка Олимпиад Аяулым Амренова стала 26-й и 11 февраля сделает вторую попытку пробиться в решающую стадию. Юлия в этот же день вступит в борьбу за медали.
У мужчин от нашей страны в могуле за выход в финал боролись Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков. Дмитрий по итогам отбора занял третье место, а Павел — седьмое, что позволило обоим спортсменам с первой попытки выйти в финал, который состоится 12 февраля.
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