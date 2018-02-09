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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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https://sport.mail.ru/korea/news/32501636/
9 февраля 2018, 7:30 | Олимпизм | Sports.kz

Итоги выступления казахстанцев на Олимпиаде-2018 9 февраля

9 февраля представители сборной Казахстана на зимней Олимпиаде в Пхенчхане выступали лишь в одной дисциплине — фристайл-могул, сообщает Sports.kz.

В женских соревнованиях Юлия Галышева с первой попытки вышла в финал, заняв седьмое место в квалификации.

Ее напарница по команде, дебютантка Олимпиад Аяулым Амренова стала 26-й и 11 февраля сделает вторую попытку пробиться в решающую стадию. Юлия в этот же день вступит в борьбу за медали.

У мужчин от нашей страны в могуле за выход в финал боролись Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков. Дмитрий по итогам отбора занял третье место, а Павел — седьмое, что позволило обоим спортсменам с первой попытки выйти в финал, который состоится 12 февраля.
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