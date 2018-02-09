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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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https://sport.mail.ru/korea/news/32501631/
9 февраля 2018, 7:25 | Лыжный спорт | Sports.kz

«В последние годы он добавил очень сильно». Для Полторанина Олимпиада в Пхенчхане станет четвертой

Для казахстанского лыжника Алексея Полторанина зимняя Олимпиада в Пхёнчхане станет четвертой.

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На нее спортсмен возлагает особые надежды. По мнению тренеров, как раз сейчас он выходит на пик физической формы. Недавние победы на этапах «Тур де Ски» и Кубка мира в Планице и Валь-ди-Фьемме вывели Алексея в ранг сильнейших. На родине чемпиона в небольшом городке Риддере верят в успех земляка. Край высоких гор и спортивных достижений посетил Вячеслав Ветлугин.

В городе Риддер, что у подножья Алтая, зимние виды спорта самые популярные у местного населения. Природные условия, высокогорья с ледниками, позволяют практически до середины весны вставать на лыжи.

На этих извилистых трассах 7-летний Леша Полторанин пробивал свою первую лыжню. Достойный пример был всегда рядом. Отец Алексея Юрий Ильич выигрывал Кубок Казахстана по биатлону.

Юрий Полторанин, отец А. Полторанина: — Дипломы, кубки, медали смотрит, — «папа я тоже хочу», я ему: «иди тренируйся», не заставлял, он добровольно тренировался, просто ему понравились.

Лев Сокович — друг и партнер Полторанина еще по молодежной сборной с восхищением вспоминает о совместных тренировках и потрясающей технике катания Алексея.

Лев Сокович, тренер по биатлону: — Был техничным изначально. И на дистанции это помогало ему преодолевать быстрее других, как-то он меньше тратил энергии. В последние годы он добавил очень сильно, а в последний, перед Олимпиадой, он показывал вообще отличные результаты.

Полторанин старший и сейчас прокладывает дорогу в большой спорт. Буквально. На ратраке готовит трассы для риддерских лыжников и биатлонистов.

«Вот Алексея вожу всегда с собой, чтобы не скучать — здесь он у меня закреплен».

Олимпийский резерв в Риддере подрастает. Успех Алексея Полторанина подстёгивает местных мальчишек и девчонок. По его стопам по международным лыжным трассам мечтают пробежать сотни воспитанников местной спортшколы.

Анастасия Киселева, воспитанница спортивной школы: — Каждый, наверное, следит за его выступлениями. Спортсмены хотят достичь таких же высоких результатов, чтобы выйти на мировые соревнования, на Олимпиаду.

Для жителей небольшого Риддера, впрочем, как и для всего Казахстана, Алексей Полторанин — образец для подражания. Привычку побеждать в той или иной мере имеет каждый житель большой страны.
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