«В последние годы он добавил очень сильно». Для Полторанина Олимпиада в Пхенчхане станет четвертой
Для казахстанского лыжника Алексея Полторанина зимняя Олимпиада в Пхёнчхане станет четвертой.
На нее спортсмен возлагает особые надежды. По мнению тренеров, как раз сейчас он выходит на пик физической формы. Недавние победы на этапах «Тур де Ски» и Кубка мира в Планице и
В городе Риддер, что у подножья Алтая, зимние виды спорта самые популярные у местного населения. Природные условия, высокогорья с ледниками, позволяют практически до середины весны вставать на лыжи.
На этих извилистых трассах 7-летний Леша Полторанин пробивал свою первую лыжню. Достойный пример был всегда рядом. Отец Алексея Юрий Ильич выигрывал Кубок Казахстана по биатлону.
Юрий Полторанин, отец А. Полторанина: — Дипломы, кубки, медали смотрит, — «папа я тоже хочу», я ему: «иди тренируйся», не заставлял, он добровольно тренировался, просто ему понравились.
Лев Сокович — друг и партнер Полторанина еще по молодежной сборной с восхищением вспоминает о совместных тренировках и потрясающей технике катания Алексея.
Лев Сокович, тренер по биатлону: — Был техничным изначально. И на дистанции это помогало ему преодолевать быстрее других,
Полторанин старший и сейчас прокладывает дорогу в большой спорт. Буквально. На ратраке готовит трассы для риддерских лыжников и биатлонистов.
«Вот Алексея вожу всегда с собой, чтобы не скучать — здесь он у меня закреплен».
Олимпийский резерв в Риддере подрастает. Успех Алексея Полторанина подстёгивает местных мальчишек и девчонок. По его стопам по международным лыжным трассам мечтают пробежать сотни воспитанников местной спортшколы.
Анастасия Киселева, воспитанница спортивной школы: — Каждый, наверное, следит за его выступлениями. Спортсмены хотят достичь таких же высоких результатов, чтобы выйти на мировые соревнования, на Олимпиаду.
Для жителей небольшого Риддера, впрочем, как и для всего Казахстана, Алексей Полторанин — образец для подражания. Привычку побеждать в той или иной мере имеет каждый житель большой страны.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter