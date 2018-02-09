Привилегия не для нас. Почему суд отклонил российские апелляции
В Пхенчхане выступят ровно 168 наших атлетов.
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Спортивный арбитражный суд (CAS) в день открытия Олимпийских игр принял решение не удовлетворять апелляции всех российских спортсменов, не получивших приглашения на Олимпиаду. Таким образом, в Пхенчхане выступят 168 наших атлетов, и никто из дополнительной заявки в 47 человек допущен не будет.
Зал для
Источники Inside the Games ошибаются редко. Но в этот раз осечка произошла. Решение CAS получилось скучным и предсказуемым. Положа руку на сердце, мы изначально знали, что так и будет. И только чудеса последних дней, когда отношения между CAS и Международным олимпийским комитетом накалились, подарили шальную надежду: а вдруг…
К CAS НЕ ПРИДЕРЕШЬСЯ
— Выдача приглашения для выступления на Играх — привилегия для каждого чистого российского спортсмена, — подчеркнул Мэтью Риб, появившись на сцене. — Арбитры CAS посчитали, что процесс выдачи этих приглашений со стороны МОК для выступлений в качестве «Олимпийских атлетов из России» является не санкцией, а решением по допуску. В процессе слушаний, аппликанты признали, что у МОК были полномочия создать подобный процесс. А панель арбитров пришла к выводу, что две комиссии МОК независимо оценивали все заявки и не применяли
К словам Риба, на самом деле, не придерешься. Имел ли МОК право приглашать российских спортсменов на Олимпиаду в индивидуальном порядке, в отличие от сборных всех остальных стран? Конечно, имел — есть же решение исполкома МОК от 5 декабря. Там черным по белому написано, что Олимпийский комитет России временно отстранен, а нашим спортсменам приглашения на Игры будет выдавать МОК. Обжаловали мы это решение в CAS? Нет, и по вполне понятным причинам: если все будет хорошо, уже на церемонии закрытия Игр в Пхенчхане флаг и право комплектовать команду по собственному усмотрению к ОКР вернутся. В то время как очередная судебная тяжба могла бы отсрочить это на неопределенный срок.
Получается, пытаясь добиться допуска до Олимпиады для еще 47 спортсменов, мы пытались оспорить в CAS то, с чем еще два месяца назад были согласны. Обстоятельства изменились: никто, например, не мог предположить, что суд снимет все санкции с 28 атлетов, выступавших на Играх в Сочи и дисквалифицированных решением МОК. Но к Играм в Пхенчхане и процессу допуска на них все это не имеет прямого отношения. Поэтому решение CAS и кажется, если отбросить эмоции, вполне предсказуемым.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ ВМЕСТО БОРЬБЫ ЗА МЕДАЛИ
Итак, теперь уже точно: в Корее выступят 168 россиян, и ни одним человеком больше. Люди без флага и без гимна, в безликой нейтральной форме будут бороться за себя и за «того парня». Даже не за страну, не за триколор или родные березки — все это для большинства слишком абстрактно. Но за конкретных парней и девчонок, которые много лет тренировались с ними бок о бок, зачастую даже были сильнее, но
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Если уж совсем честно, не для всех 47 человек, которые подавали апелляции, разрешение выступить в Пхенчхане было бы благом. Не зря фигуристка Ксения Столбова сказала, что не поедет на Игры, даже если получит приглашение. Почти все эти спортсмены — кроме приехавших в шальной надежде на слушания скелетонистки Елены Никитиной и саночницы Татьяны Ивановой — в данный момент находятся в России. Даже если бы они прямо сегодня сорвались с места, прибавьте восьмичасовой перелет, не самую простую акклиматизацию… А каково было тренироваться с полной отдачей все эти дни после отказа?
Выход на старт многих из них стал бы скорее политической демонстрацией, чем реальной борьбой за медали. Так может, в день открытия Игр лучше отставить политику в сторону? К сожалению, для полусотни наших спортсменов эта Олимпиада станет чужой. Так же, как стала чужой Олимпиада в Рио для целой сотни российских легкоатлетов. Привыкнуть к такому невозможно. Но можно надеяться, что хотя бы с закрытием Игр в Пхенчхане этой несправедливости наступит конец.
НАТАЛЬЯ МАРЬЯНЧИК
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