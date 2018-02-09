Привилегия не для нас. Почему суд отклонил российские апелляции

Спортивный арбитражный суд (CAS) в день открытия Олимпийских игр принял решение не удовлетворять апелляции всех российских спортсменов, не получивших приглашения на Олимпиаду. Таким образом, в Пхенчхане выступят 168 наших атлетов, и никто из дополнительной заявки в 47 человек допущен не будет.

Зал для пресс-конференции, где генеральный секретарь CAS Мэтью Риб должен был объявить судьбоносное решение, бурлил. Выход спикера задерживался на 20 минут, и российские журналисты пытались поддерживать друг у друга хорошее настроение. Иностранным коллегам, глядя на наше веселье, даже казалось: русские знают, что все будет хорошо! Накануне даже самый влиятельный портал о международной спортивной политике Inside the Games дал новость о том, что CAS частично удовлетворит российские апелляции.

Источники Inside the Games ошибаются редко. Но в этот раз осечка произошла. Решение CAS получилось скучным и предсказуемым. Положа руку на сердце, мы изначально знали, что так и будет. И только чудеса последних дней, когда отношения между CAS и Международным олимпийским комитетом накалились, подарили шальную надежду: а вдруг…

К CAS НЕ ПРИДЕРЕШЬСЯ

— Выдача приглашения для выступления на Играх — привилегия для каждого чистого российского спортсмена, — подчеркнул Мэтью Риб, появившись на сцене. — Арбитры CAS посчитали, что процесс выдачи этих приглашений со стороны МОК для выступлений в качестве «Олимпийских атлетов из России» является не санкцией, а решением по допуску. В процессе слушаний, аппликанты признали, что у МОК были полномочия создать подобный процесс. А панель арбитров пришла к выводу, что две комиссии МОК независимо оценивали все заявки и не применяли какие-либо формы дискриминации.

К словам Риба, на самом деле, не придерешься. Имел ли МОК право приглашать российских спортсменов на Олимпиаду в индивидуальном порядке, в отличие от сборных всех остальных стран? Конечно, имел — есть же решение исполкома МОК от 5 декабря. Там черным по белому написано, что Олимпийский комитет России временно отстранен, а нашим спортсменам приглашения на Игры будет выдавать МОК. Обжаловали мы это решение в CAS? Нет, и по вполне понятным причинам: если все будет хорошо, уже на церемонии закрытия Игр в Пхенчхане флаг и право комплектовать команду по собственному усмотрению к ОКР вернутся. В то время как очередная судебная тяжба могла бы отсрочить это на неопределенный срок.

Получается, пытаясь добиться допуска до Олимпиады для еще 47 спортсменов, мы пытались оспорить в CAS то, с чем еще два месяца назад были согласны. Обстоятельства изменились: никто, например, не мог предположить, что суд снимет все санкции с 28 атлетов, выступавших на Играх в Сочи и дисквалифицированных решением МОК. Но к Играм в Пхенчхане и процессу допуска на них все это не имеет прямого отношения. Поэтому решение CAS и кажется, если отбросить эмоции, вполне предсказуемым.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ ВМЕСТО БОРЬБЫ ЗА МЕДАЛИ

Итак, теперь уже точно: в Корее выступят 168 россиян, и ни одним человеком больше. Люди без флага и без гимна, в безликой нейтральной форме будут бороться за себя и за «того парня». Даже не за страну, не за триколор или родные березки — все это для большинства слишком абстрактно. Но за конкретных парней и девчонок, которые много лет тренировались с ними бок о бок, зачастую даже были сильнее, но из-за прихотей бюрократии на эти Игры не поехали.

Когда уже 10 февраля наши биатлонистки выйдут на старт олимпийского спринта, каждая из них наверняка вспомнит о Екатерине Юрловой-Перхт. Их лидере на протяжении всего сезона, которая теперь вынуждена вместо Игр сидеть дома, в Санкт-Петербурге. О профессионализме Кати и ее невероятном внимании к мелочам в биатлонной тусовке ходят легенды. Пока все только собираются на тренировку, она уже всегда в строю и делает обязательную растяжку. Можно ли такого человека подозревать в чем-то некрасивом? Можно ли лишать единственного — так получилось — шанса в жизни выступить на Олимпийских играх, да еще и с надеждой на медаль? Формально, по мнению CAS, — можно.

Если уж совсем честно, не для всех 47 человек, которые подавали апелляции, разрешение выступить в Пхенчхане было бы благом. Не зря фигуристка Ксения Столбова сказала, что не поедет на Игры, даже если получит приглашение. Почти все эти спортсмены — кроме приехавших в шальной надежде на слушания скелетонистки Елены Никитиной и саночницы Татьяны Ивановой — в данный момент находятся в России. Даже если бы они прямо сегодня сорвались с места, прибавьте восьмичасовой перелет, не самую простую акклиматизацию… А каково было тренироваться с полной отдачей все эти дни после отказа?

Теоретически успеть с корабля на бал, конечно, было можно. Но далеко не все спортсмены хотели бы выступить в Пхенчхане просто ради самого факта, как статисты.

Выход на старт многих из них стал бы скорее политической демонстрацией, чем реальной борьбой за медали. Так может, в день открытия Игр лучше отставить политику в сторону? К сожалению, для полусотни наших спортсменов эта Олимпиада станет чужой. Так же, как стала чужой Олимпиада в Рио для целой сотни российских легкоатлетов. Привыкнуть к такому невозможно. Но можно надеяться, что хотя бы с закрытием Игр в Пхенчхане этой несправедливости наступит конец.

НАТАЛЬЯ МАРЬЯНЧИК