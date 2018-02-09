Решение СAS: полный перевод

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Сегодня CAS отклонил апелляции 47 россиян, которых МОК не пустил на Игры-2018. «СЭ» приводит текст вердикта суда целиком.

Лозанна, 9 февраля 2018 года. Ad Hoc панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонила апелляции поданные 6 февраля 2018 года 32 российскими спортсменами против Международного олимпийского комитета (МОК). Она также отклонила апелляции, поданные 7 февраля 2018 года против МОК 15 российскими спортсменами и тренерами.

Аппликанты оспаривали решение МОК не приглашать их для участия в Зимних Олимпийских играх 2018 года и просили CAS опровергнуть решение МОК.

В своем решении, арбитры CAS посчитали, что созданная МОК процедура для выдачи приглашений российским спортсменам для выступлений в качестве «Олимпийских атлетов из России» (OAR), может быть описана скорее как решение по допуску, но не санкция. Несмотря на временное отстранение Олимпийского комитета России, МОК все равно дал отдельным спортсменам возможность участвовать в Олимпийских играх на определенных условиях. Эта процедура была создана, чтобы сбалансировать интересы МОК в глобальной борьбе с допингом и интересы отдельных спортсменов из России.

На слушаниях, аппликанты признали, что у МОК были полномочия создать подобную процедуру. Панель арбитров CAS установила, что аппликанты не смогли продемонстрировать, что две независимые комиссии МОК (IRP и OARIG) проводили оценку их заявлений, используя дискриминационные или несправедливые принципы. Панель также пришла к выводу, что нет свидетельств того, что IRP или OARIG некорректно воплощали в жизнь свои решения.

Стороны были заслушаны Панелью в офисе ad hoc CAS в Пхенчхане 7 и 8 февраля 2018 года. Российские спортсменки Елена Никитина и Татьяна Иванова посетили слушания 8 февраля. Мистер Гюнтер Янгер, глава отдела расследований ВАДА и член IRP, дал показания по поводу того, каким образом его комиссия устанавливала критерии для приглашения и использовавшейся методологии.

РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ, КОТОРЫМ ОТКАЗАЛ CAS