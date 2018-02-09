Федерация бобслея России будет обращаться в суды другой юрисдикции после вердикта CAS

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CAS в пятницу отклонил апелляции 47 россиян, ранее не получивших от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашения на Игры в Пхенчхане.

«Решение разочаровывающее, сразу видны эти политические контексты и подтексты. Будем дальше действовать, мы не отчаиваемся. Мы с ребятами связались, они хотели уже приехать на место. И Александр Третьяков, и Мария Орлова готовы были выехать. Мы постарались ребят как-то приободрить. Понятно, что расстройство будет. Но будем дальше действовать. Мы смотрим в завтрашний день, будем подавать в суды уже другой юрисдикции», — заявил Пархоменко.

«Какие-то финансовые издержки, моральный ущерб — это никто не отменял. Какой суд? В суды гражданской юрисдикции. Спортсмены готовились, были готовы выступить. Это наши лидеры. Это потеря и для них, и для спонсоров — финансовые потери, а также потери репутационные и моральные. Это так просто мы не оставим», — добавил Пархоменко.

В число 47 россиян вошли бобслеисты Юлия Шокшуева, Роман Кошелев и Дмитрий Попов.