Федерация бобслея России будет обращаться в суды другой юрисдикции после вердикта CAS
ПХЕНЧХАН, 9 фев — РИА Новости, Василий
Конов-мл. Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко, комментируя решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции российских спортсменов, заявил о намерении подать иски в суды другой юрисдикции.
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CAS в пятницу отклонил апелляции 47 россиян, ранее не получивших от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашения на Игры в Пхенчхане.
«Решение разочаровывающее, сразу видны эти политические контексты и подтексты. Будем дальше действовать, мы не отчаиваемся. Мы с ребятами связались, они хотели уже приехать на место. И Александр Третьяков, и Мария Орлова готовы были выехать. Мы постарались ребят
«Какие-то финансовые издержки, моральный ущерб — это никто не отменял. Какой суд? В суды гражданской юрисдикции. Спортсмены готовились, были готовы выступить. Это наши лидеры. Это потеря и для них, и для спонсоров — финансовые потери, а также потери репутационные и моральные. Это так просто мы не оставим», — добавил Пархоменко.
В число 47 россиян вошли бобслеисты Юлия Шокшуева, Роман Кошелев и Дмитрий Попов.
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