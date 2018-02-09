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Летние игры в Пхёнчхане
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https://sport.mail.ru/korea/news/32501548/
9 февраля 2018, 7:45 | Олимпизм | ТАСС

Демченко: Бах фактически угрожал CAS перед решением по российским спортсменам

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах фактически угрожал Спортивному арбитражному суду (CAS) перед решением об отклонении апелляций российских спортсменов на недопуск к Олимпийским играм в Пхёнчхане. Такое мнение ТАСС высказал тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко.

В пятницу вынесенная панель CAS отклонила апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпиаде. В их число вошли Демченко и саночница Татьяна Иванова.

«Ожидал ли я, что CAS примет такое решение? Пятьдесят на пятьдесят. Особенно после того, как Томас Бах в одной из своих последних речей оказывал давление на Спортивный арбитражный суд, вынесший до этого решение в пользу нас. Он же фактически угрожал суду, говоря, что распустит его, если тот еще раз примет положительное решение по россиянам», — сказал Демченко, добавив, что он сейчас не ассоциирует Баха с МОК.

«После таких наездов ждать от CAS положительного решения в нашу сторону было бы неправильно», — также подчеркнул Демченко.

Демченко сообщил, что решение о дальнейших действиях будет принято после общения с адвокатами. «Бах дал нам карты в руки своими выступлениями. Что касается Татьяны, то она, конечно, очень расстроилась и сейчас собирается домой», — сказал Демченко, который останется в Пхёнчхане до конца соревнований саночников.

Апелляции на недопуск к Играм подавали 32 российских спортсмена, которые не получили приглашение от комиссии МОК, а также 13 атлетов и два тренера, с которых CAS ранее снял пожизненное отстранение от Олимпиад.
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