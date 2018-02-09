Демченко: Бах фактически угрожал CAS перед решением по российским спортсменам

В пятницу вынесенная панель CAS отклонила апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпиаде. В их число вошли Демченко и саночница Татьяна Иванова.

«Ожидал ли я, что CAS примет такое решение? Пятьдесят на пятьдесят. Особенно после того, как Томас Бах в одной из своих последних речей оказывал давление на Спортивный арбитражный суд, вынесший до этого решение в пользу нас. Он же фактически угрожал суду, говоря, что распустит его, если тот еще раз примет положительное решение по россиянам», — сказал Демченко, добавив, что он сейчас не ассоциирует Баха с МОК.

«После таких наездов ждать от CAS положительного решения в нашу сторону было бы неправильно», — также подчеркнул Демченко.

Демченко сообщил, что решение о дальнейших действиях будет принято после общения с адвокатами. «Бах дал нам карты в руки своими выступлениями. Что касается Татьяны, то она, конечно, очень расстроилась и сейчас собирается домой», — сказал Демченко, который останется в Пхёнчхане до конца соревнований саночников.

Апелляции на недопуск к Играм подавали 32 российских спортсмена, которые не получили приглашение от комиссии МОК, а также 13 атлетов и два тренера, с которых CAS ранее снял пожизненное отстранение от Олимпиад.