Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
0 дней : 0 часов : 0 минут : 0 секунд
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32501481/
9 февраля 2018, 7:07 | Лыжный спорт | Vesti.kz

Казахстанский могулист Дмитрий Рейхерд рассказал о задаче на квалификацию Олимпиады-2018

Казахстанский могулист Дмитрий Рейхерд прокомментировал свой выход в финал Олимпиады-2018 с первой попытки, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Программа стояла доезд, чтобы попасть в финал, пройти в десять лучших. Из-за этого я немного сократил скорость своего проезда и поставил цель на технику, то что и принесло хорошие баллы. В итоге я закончил попытку на третьем месте. Это мне поможет в финалах 12 февраля сделать меньше заездов. Если бы сегодня не попал в десятку, то делал бы четыре заезда, а так как попал, то буду делать три. Это облегчает и дает уверенность, силы на финалы», — рассказал Рейхерд.

Напомним, сегодня, 9 февраля, в 17:00 по времени Астаны состоится открытие зимних Олимпийских игр-2018. Соревнования продлятся до 25-го февраля. Знаменосцем Казахстана является шорт-трекист Абзал Ажгалиев.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  
9 февраля

Матч Казахстан - Испания был достоин финала Евро-2018 по футзалу - специалист

"Победа с явным преимуществом". Шесть боксеров сборной Казахстана вышли в 1/4 финала турнира в Венгрии

Стойлов рассказал о планах "Астаны" перед матчем со "Спортингом" в плей-офф Лиги Европы
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?