Казахстанский могулист Дмитрий Рейхерд рассказал о задаче на квалификацию Олимпиады-2018

«Программа стояла доезд, чтобы попасть в финал, пройти в десять лучших. Из-за этого я немного сократил скорость своего проезда и поставил цель на технику, то что и принесло хорошие баллы. В итоге я закончил попытку на третьем месте. Это мне поможет в финалах 12 февраля сделать меньше заездов. Если бы сегодня не попал в десятку, то делал бы четыре заезда, а так как попал, то буду делать три. Это облегчает и дает уверенность, силы на финалы», — рассказал Рейхерд.

Напомним, сегодня, 9 февраля, в 17:00 по времени Астаны состоится открытие зимних Олимпийских игр-2018. Соревнования продлятся до 25-го февраля. Знаменосцем Казахстана является шорт-трекист Абзал Ажгалиев.