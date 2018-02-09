Казахстанский могулист Дмитрий Рейхерд рассказал о задаче на квалификацию Олимпиады-2018
Казахстанский могулист Дмитрий Рейхерд прокомментировал свой выход в финал Олимпиады-2018 с первой попытки, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Программа стояла доезд, чтобы попасть в финал, пройти в десять лучших.
Напомним, сегодня, 9 февраля, в 17:00 по времени Астаны состоится открытие зимних Олимпийских игр-2018. Соревнования продлятся до 25-го февраля. Знаменосцем Казахстана является
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