Дмитрий Губерниев: CAS не усмотрел дискриминации со стороны МОК!

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«CAS отклонил все 47 апелляций российских спортсменов!!! МОК празднует победу!!! Больше из российских спортсменов в Пхёнчхан никто не приедет! Суд не усмотрел дискриминации со стороны МОК!!! Я в шоке!!! Слов нет, блин… тянули время, вымотали все нервы!!! Ан, Устюгов, Шипулин, Никитина, Иванова… другие — без Олимпиады!!!», — написал Губерниев на своей странице в Instagram.

Напомним, речь идет о следующих спортсменах: Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Денис Айрапетян, Артем Козлов (все — шорт-трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (все — биатлон), Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов (все — конькобежный спорт), Сергей Устюгов, Глеб Ретивых (оба — лыжные гонки), Ксения Столбова, Иван Букин (оба — фигурное катание), Юлия Шокшуева, Роман Кошелев, Дмитрий Попов (все — бобслей), Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (все — хоккей).

Также пропустят Игры в Пхенчхане: Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все — лыжный спорт), Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (все — скелетон), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все — конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт), а также Альберт Демченко (санный спорт) и Сергей Чудинов (скелетон).

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Be9Z-j2HFq3/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Be9Z-j2HFq3/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">CAS отклонил все 47 апелляций российских спортсменов!!!! МОК празднует победу!!! Больше из российских спортсменов в Пхёнчхан никто не приедет!!Суд не усмотрел дискриминации со стороны МОК !!! Я в шоке!!!! Слов нет , блин ..... тянули время , вымотали все нервы!!! Ан , Устюгов , Щипулин , Никитина , Иванова ..... другие - без Олимпиады!!!! #мок #кас #CAS #суд #макларен #родченков #корея #олимпиада #пхенчхан #допинг #война #слезы #блин #шипулин #ан #устюгов #никитина #иванова</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/guberniev_dmitry/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Дмитрий Губерниев?</a> (@guberniev_dmitry) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-09T02:38:44+00:00">Фев 8, 2018 в 6:38 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>