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9 февраля 2018, 7:22 | Олимпизм | Советский спорт

Дмитрий Губерниев: CAS не усмотрел дискриминации со стороны МОК!

Комментатор телеканала «МАТЧ ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о решении CAS, который отказал российским атлетам в допуске на Олимпиаду.

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© РИА "Новости"

«CAS отклонил все 47 апелляций российских спортсменов!!! МОК празднует победу!!! Больше из российских спортсменов в Пхёнчхан никто не приедет! Суд не усмотрел дискриминации со стороны МОК!!! Я в шоке!!! Слов нет, блин… тянули время, вымотали все нервы!!! Ан, Устюгов, Шипулин, Никитина, Иванова… другие — без Олимпиады!!!», — написал Губерниев на своей странице в Instagram.

Напомним, речь идет о следующих спортсменах: Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Денис Айрапетян, Артем Козлов (все — шорт-трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (все — биатлон), Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов (все — конькобежный спорт), Сергей Устюгов, Глеб Ретивых (оба — лыжные гонки), Ксения Столбова, Иван Букин (оба — фигурное катание), Юлия Шокшуева, Роман Кошелев, Дмитрий Попов (все — бобслей), Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (все — хоккей).

Также пропустят Игры в Пхенчхане: Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все — лыжный спорт), Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (все — скелетон), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все — конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт), а также Альберт Демченко (санный спорт) и Сергей Чудинов (скелетон).
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