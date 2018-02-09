Ковальчук может побить суперрекорд Олимпиады. Но совсем не тот, который вы ожидали

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САМЫЙ КРУПНЫЙ СЧЕТ В ИСТОРИИ

Кому принадлежит: Канада — Швейцария — 33:0 (1924).

Канадские хоккеисты на той Олимпиаде в пяти матчах забросили 110 шайб. За первые три дня, в групповом турнире, они уничтожили чехов — 30:0, шведов — 20:0, и Швейцарию — те самые 33:0, до сих пор рекордный результат в истории Олимпиад. В финальной пульке под раздачу попала команда Великобритании — 19:2, а в решающем матче был даже намек на борьбу — сборная США была обыграна «всего лишь» 6:1.

Кто мог побить: США — Италия — 31:1 (1948).

После матча с итальянцами главный тренер американской сборной извинился перед соперниками — на том турнире учитывалось соотношение заброшенных и пропущенных шайб, а не разность, как сейчас, а потому американцы решили обеспечить себе преимущество таким образом. Все оказалось зря — сборная США заняла четвертое место, а вскоре была дисквалифицирована за участие профессиональных хоккеистов.

Ждать ли обновления рекорда?

Вряд ли. Даже если бы канадцы заявили звезд НХЛ, а команда Кореи заболела корью, забрасывать в современных условиях по одной шайбе за две минуты практически нереально.

БОЛЬШЕ ВСЕХ ГОЛОВ/ОЧКОВ В ОДНОМ МАТЧЕ

Кому принадлежит: Харри Уотсон (Канада) — 13 в матче с Швейцарией (33:0, 1924).

Все в том же историческом матче лидер канадцев побил свой же рекорд — за два дня до этого он огорчил чехов 12 раз. Стоит понимать, что хоккеисты в ту пору играли практически без замен и проводили на площадке куда больше времени.

Бесспорно, были в том матче у Уотсона и голевые передачи. По мнению канадских журналистов того времени, набралось их пять штук. Но поскольку официально передачи на Олимпиадах считать стали позже, брать их в зачет мы не будем. Тем более что и без них канадский снайпер удерживает рекорд по набранным очкам в одном матче.

Ждать ли обновления рекорда?

Нет. Слава Богу, эпоха матчей с подобными счетами осталась в далеком прошлом.

БОЛЬШЕ ВСЕХ ГОЛОВ/ОЧКОВ НА ОДНОМ ТУРНИРЕ

Кому принадлежит: Харри Уотсон (Канада) — 37 (1924)

Как вы уже поняли, канадские хоккеисты на первых Олимпиадах резвились, как могли. Все на том же турнире в Шамони нападающий канадцев Харри Уостон забросил 37 шайб, установив еще один вечный рекорд. Забивал суперснайпер всем без исключения — чехам (12), шведам (6), швейцарцам (13), британцам (3) и американцам (3).

В решающем матче с США за Уотсоном устроили настоящую охоту — уже на первой минуте он получил клюшкой по лицу и долго отмывался от крови. К чести канадца, он смог продолжить игру, сделал хет-трик и принес своей команде победу на турнире. Девять голевых передач Уотсона на Олимпиаде-1924 (по неофициальному подсчету) опять-таки в зачет не идут.

Ждать ли обновленрия екорда?

Нет. По крайней мере, пока команды Африки или Океании не получат свою квоту на Олимпиадах. Второй результат в истории — 23 шайбы американца Херберта Друри на том же турнире 1924 года.

БОЛЬШЕ ВСЕХ ГОЛОВ НА ВСЕХ ТУРНИРАХ

Кому принадлежит: Харри Уотсон (Канада) — 37.

Скорее всего, сегодня вы впервые прочитали об этом хоккеисте. Зато теперь знаете о нем все самое важное — и вот еще один его рекорд. Для того, чтобы удерживать звание лучшего снайпера Олимпиады за всю историю, канадскому нападающему хватило одного турнира.

Кто мог побить: Херберт Друри (США) — 33 (1920, 1924).

Сыграй американец на своей третьей Олимпиаде, он опередил бы Уотсона. Однако в 1925 году он начал играть в НХЛ и из-за статуса профессионала выступать за сборную США больше не мог.

Ждать ли обновления рекорда?

Нет. Из хоккеистов в последние полвека ближе всех подобрался к довоенным снайперам Теему Селянне, забросивший на шести Олимпиадах 24 шайбы.

БОЛЬШЕ ВСЕХ ОЧКОВ НА ВСЕХ ТУРНИРАХ

Кому принадлежит: Теему Селянне (Финляндия) — 43 (24+19).

Чтобы установить подобное достижение, финской легенде пришлось сыграть 37 матчей. А вот Валерий Харламов в 17 играх набрал 36 (15+21) очков. Несмотря на все старания своей суперзвезды, сборная Финляндии на Олимпиадах не побеждала. Ближе всего к золоту команда Суоми была в Турине-2006, но ведя в финале со шведами 1:0, уступила.

Кто мог побить: Харри Уотсон (Канада).

Но официальный подсчет голевых передач начался позже.

Ждать ли обновления рекорда?

Нет. По крайней мере, не в ближайшем будущем.

БОЛЬШЕ ВСЕХ ПЕРЕДАЧ В ОДНОМ МАТЧЕ

Кому принадлежит: Джордж Мара (Канада) — 5 в матче с Италией (21:1, 1948).

Помимо пяти передач в той встрече нападающий канадцев еще и забил столько же.

Ждать ли обновления рекорда?

Возможно. В некоторых матчах хоккеисты останавливались в шаге от повторения этого достижения, но не хватало самой малости. В матче со сборной Японии в 1980 году сразу трое советских хоккеистов — Харламов, Фетисов и Макаров — сделали по четыре голевых передачи. Более того, по утверждению ряда журналистов, Харламову должны были засчитать пять пасов. Но официальная статистика оставила легенду советского хоккея без рекорда.

Так или иначе, уникальное достижение канадца не кажется чем-то с другой планеты. Если Павел Буре в полуфинале забрасывал пять шайб, то почему бы кому-нибудь пять раз не помочь сделать это партнерам?

БОЛЬШЕ ВСЕХ ПЕРЕДАЧ НА ОДНОМ ТУРНИРЕ

Кому принадлежит: Фред Этчер, Боб Аттерсли (оба — Канада) — по 12 (1960)

Матчи, где эти хоккеисты добывали основную массу своих передач, заканчивались с двузначными счетами. Разрыв в классе между канадцами и условными японцами тогда был колоссальным. Несмотря на старания этой пары, канадцы чемпионами так и не стали, уступив в решающем поединке американцам.

Кто мог побить: Владимир Викулов (СССР) — 10 (1968)

К концу шестидесятых результаты стали более пристойными. Количество участников сократилось, а сила претендентов на медали подравнялась. Попадись же нашей сборной японцы, как Канаде в 60-м году, рекорд, скорее всего, был бы обновлен.

Ждать ли обновления рекорда?

Возможно. В XXI веке были результаты и в семь, и восемь передач. Реально ли показать результат в 12 голевых пасов при шести-семи матчах? Вполне. По крайней мере, чем-то космическим данное достижение не выглядит.

БОЛЬШЕ ВСЕХ ПЕРЕДАЧ НА ВСЕХ ТУРНИРАХ

Кому принадлежит: Валерий Харламов, Вячеслав Фетисов (оба — СССР), Саку Койву (Финляндия) — по 21

Харламов добился своего результата за 17 матчей, Фетисов — за 22, а Койву — и вовсе за 28. Не переехал бы наш легендарный защитник за океан, единоличный рекорд точно принадлежал бы ему.

Кто может побить: Дацюк (Россия) — 15

А почему, собственно, нет? Сборная России обязана доходить минимум до полуфинала, что гарантирует как минимум шесть проведенных матчей. График «передача за игру» не кажется чем-то сверхъестественным.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ШТРАФА НА ОДНОМ ТУРНИРЕ

Кому принадлежит: Даниэл Кунц (Германия) — 43 (2002)

Кто мог побить: Илья Ковальчук, Евгений Малкин (оба — Россия) — 31 (2006).

«Близкие» отношения Малкина и Лекавалье начались с Олимпиады 2006 года. Тогда Евгений попытался ударить канадского нападающего коньком. Преступление обернулось серьезным наказанием — матч-штраф, пропуск полуфинального матча с финнами и отсутствие сборной России в финале. Ковальчук же в матче за третье место с чехами не совсем чисто провел силовой прием против Кубины. Итог — удаление до конца игры и поражение в игре за бронзу.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ШТРАФА В ИСТОРИИ

Кому принадлежит: Эрик Голдманн (Германия) — 54

Кто может побить: Илья Ковальчук (Россия) — 47

Ковальчука вряд ли можно отнести к грязным хоккеистам, но не совсем недисциплированным — уж точно. Российский форвард имеет шансы войти в историю Олимпиад как самый грубый игрок. Для этого ему необходимо набрать восемь минут штрафа в Пхенчхане. Достижение весьма спорное, но какой-никакой, а рекорд!

ЛУЧШИЙ «ПЛЮС-МИНУС» НА ОДНОМ ТУРНИРЕ

Кому принадлежит: Алексей Касатонов (СССР) — «+23» (1984).

Хорошо, что «плюс-минус» начал вести историю на Олимпиадах с 1984 года. Иначе и здесь главенствовал бы кто-нибудь из игроков, забивавших по 20−30 голов бедным австралийцам и швейцарцам. А так лучший показатель у нашего защитника, одного из участников знаменитой на весь мир пятерки. Его многолетний партнер по ЦСКА, сборной и «Нью-Джерси» Вячеслав Фетисов показал второй результат в истории на том же турнире — «+20».

Кто мог побить: Вячеслав Фетисов (СССР) «+19» (1988).

На обеих Олимпиадах «Красная машина» смотрелась на голову сильнее всех соперников. А потому неудивительно, что Фетисов мог бы побить рекорд Касатонова в 1988 году. Однако, обеспечив себе золотые медали, сборная СССР в последнем матче уступила финнам, которая, благодаря этой победе, впервые в истории завоевали медали Олимпиады — причем сразу серебряные.

Ждать ли обновления рекорда?

Нет. Лучший показатель в XXI веке — «+10» у Павола Демитры в 2006-м.

ЧИСЛО ОЛИМПИАД

Кому принадлежит: Теему Селянне, Раймо Хелминен (оба — Финляндия) — по 6

Кто мог побить: Яромир Ягр (Чехия)

Как знать, окажись именитый чех вне НХЛ перед началом сезона, попал бы он на Олимпийские игры? В этом случае они стали бы для него шестыми. Так же Ягр мог бы съездить на Игры 1992 и 1994 годов, но уже тогда выступал в НХЛ, — которая, в свою очередь, влилась в олимпийскую семью лишь с 1998-го, да и то ненадолго.

Кто может побить?

Пока никто. Двадцать лет в сборной (от первого до последнего — шестого — турнира) — результат почтенный. Но вдруг Павел Дацюк решит поехать в Пекин?

САМЫЙ ВОЗРАСТНОЙ ГОЛ

Кому принадлежит: Теему Селянне (Финляндия) — 43 года 234 дня в матче с США (5:0, 2014)

Великий финн установил в тот день сразу два рекорда — еще немного «состарил» свое голевое достижение и стал самым возрастным медалистом.

Кто может побить?

Никто. Даже если в Пекине-2022 сыграет хоть кто-то из Пхенчхана-2018.

САМЫЙ БЫСТРЫЙ ГОЛ

Кому принадлежит: Мирослав Влах (Чехословакия) — 8-я секунда, в матче с США (1960, 4:9)

Ранняя шайба Влаха в далеком 1960-м чехам не помогла, хотя перед заключительным периодом они вели 4:3. Что с ними случилось потом — загадка.

Кто может побить?

Кто угодно. История хоккея знает голы и на 4-й секунде, и на 5-й. Но вероятность, сами понимаете, не слишком велика.