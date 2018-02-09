— В составе сборной США есть даже несколько игроков из студенческой лиги. Смогут ли они усилить сборную?

— Я думаю, что их появление в составе — очень хорошо для сборной. Ребята будут сильно «заряжены», воодушевлены приглашением на Олимпиаду, а столько молодой крови в команде — это только в плюс. От этих ребят будет исходить положительная энергия, которая передастся остальным игрокам и поможет в создании командной «химии».

— Ваши партнеры по команде Райан Стоа и Мэтт Гилрой уже пообещали обыграть Россию на групповой стадии. Вы настроены так же?

— Конечно, Россия — фаворит Олимпиады, но мы будем играть на победу. Игра должна вызвать большой ажиотаж, это будет настоящий вызов для нашей сборной. Мы уверены в своих силах и собираемся показать все, на что способны. Мы не хотим покидать Олимпиаду раньше срока, поэтому настроены только выигрывать.