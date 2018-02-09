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Летние игры в Пхёнчхане
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9 февраля 2018, 0:36 | Хоккей | Советский спорт

Райан Запольски: Россия — фаворит Олимпиады, но мы будем играть на победу

Вратарь «Йокерита» и сборной США Райан Запольски поделился ожиданиями от хоккейного турнира на ОИ-2018.

— В составе сборной США есть даже несколько игроков из студенческой лиги. Смогут ли они усилить сборную?
— Я думаю, что их появление в составе — очень хорошо для сборной. Ребята будут сильно «заряжены», воодушевлены приглашением на Олимпиаду, а столько молодой крови в команде — это только в плюс. От этих ребят будет исходить положительная энергия, которая передастся остальным игрокам и поможет в создании командной «химии».

— Ваши партнеры по команде Райан Стоа и Мэтт Гилрой уже пообещали обыграть Россию на групповой стадии. Вы настроены так же?
— Конечно, Россия — фаворит Олимпиады, но мы будем играть на победу. Игра должна вызвать большой ажиотаж, это будет настоящий вызов для нашей сборной. Мы уверены в своих силах и собираемся показать все, на что способны. Мы не хотим покидать Олимпиаду раньше срока, поэтому настроены только выигрывать.

— Думаете, Россия будет главным претендентом на золото?
— В составе сборной России будет много звезд, очень хорошая глубина состава. Россияне могли бы собрать на эту Олимпиаду две-три команды. Но есть и другие фавориты — это Швеция, Канада, Финляндия. На победу будут претендовать много команд, поэтому турнир должен получиться непредсказуемым. Думаю, сейчас никто не может предсказать, кто в итоге выиграет.
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Хоккей

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