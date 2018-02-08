Анфиса Резцова: Российским атлетам вряд ли разрешат пройти под флагом РФ на Играх
Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова отметила, что если россиянам разрешат пройти под своим флагом на церемонии Олимпийских игр-2018, то это будет большим подарком от МОК.
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Но Резцова также добавила, что российским олимпийцам вряд ли позволят пройти под своей символикой.
— Я думаю, что мало процентов вероятности того, что россиянам разрешат пройти под своим флагом на церемонии, — цитируют «РИА Новости» Резцову. — В любом случае придерутся, найдут маленькую уловку, зацепку,
Напомним, согласно решению исполкома МОК от 5 декабря 2017 года, российские спортсмены, которые получили допуск до соревнований, могут выступать в Пхенчхане под олимпийским флагом и в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России).
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