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Летние игры в Пхёнчхане
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8 февраля 2018, 20:24 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

Анфиса Резцова: Российским атлетам вряд ли разрешат пройти под флагом РФ на Играх

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова отметила, что если россиянам разрешат пройти под своим флагом на церемонии Олимпийских игр-2018, то это будет большим подарком от МОК.

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© РИА "Новости"

Но Резцова также добавила, что российским олимпийцам вряд ли позволят пройти под своей символикой.

— Я думаю, что мало процентов вероятности того, что россиянам разрешат пройти под своим флагом на церемонии, — цитируют «РИА Новости» Резцову. — В любом случае придерутся, найдут маленькую уловку, зацепку, где-то специально ребят подставят, пока они уставшие. Каверзы, считаю, в любом случае будут. Маловероятно, что это случится. Если же это произойдет, это будет огромный подарок со стороны МОК.

Напомним, согласно решению исполкома МОК от 5 декабря 2017 года, российские спортсмены, которые получили допуск до соревнований, могут выступать в Пхенчхане под олимпийским флагом и в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России).
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