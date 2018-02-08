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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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https://sport.mail.ru/korea/news/32498775/
8 февраля 2018, 20:22 | Лыжный спорт | Чемпионат.com

Швейцарская горнолыжница Мейяр травмировала колено и не выступит на Олимпиаде

Швейцарская горнолыжница Мелани Мейяр получила серьёзную травму во время тренировки на Олимпиаде в Пхёнчхане.

19-летняя спортсменка упала во время одного из тренировочных заездов на трассе для гигантского слалома, после чего врачи зафиксировали у неё разрыв передней крестообразной связки левого колена, сообщает официальный сайт FIS.

В январе 2018 года Мейяр впервые в карьере попала в число призёров этапа Кубка мира, заняв третье место в параллельном слаломе на соревнованиях в Осло. Теперь она вернётся в Швейцарию, где будет составлен план её лечения.
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