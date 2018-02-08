Швейцарская горнолыжница Мейяр травмировала колено и не выступит на Олимпиаде

19-летняя спортсменка упала во время одного из тренировочных заездов на трассе для гигантского слалома, после чего врачи зафиксировали у неё разрыв передней крестообразной связки левого колена, сообщает официальный сайт FIS.

В январе 2018 года Мейяр впервые в карьере попала в число призёров этапа Кубка мира, заняв третье место в параллельном слаломе на соревнованиях в Осло. Теперь она вернётся в Швейцарию, где будет составлен план её лечения.