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8 февраля 2018, 20:20 | Бобслей, сани, скелетон | Чемпионат.com

Скелетонистка Херманн: Нельзя наказывать россиян без конкретных доказательств

Трёхкратная чемпионка мира по скелетону немка Тина Херманн выступила против санкций в отношении российских спортсменов, чья вина в нарушении антидопинговых правил не доказана.

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© РИА "Новости"

«Я считаю, что нельзя наказывать спортсменов, не имея каких-либо конкретных доказательств. Уверена, что если бы были серьёзные доказательства их вины, то российских спортсменов дисквалифицировали бы пожизненно», — цитирует Херманн Berliner Zeitung.

Напомним, что МОК допустил 169 российских атлетов до участия в Олимпиаде в статусе олимпийских спортсменов из России.
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