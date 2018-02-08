Скелетонистка Херманн: Нельзя наказывать россиян без конкретных доказательств

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«Я считаю, что нельзя наказывать спортсменов, не имея каких-либо конкретных доказательств. Уверена, что если бы были серьёзные доказательства их вины, то российских спортсменов дисквалифицировали бы пожизненно», — цитирует Херманн Berliner Zeitung.

Напомним, что МОК допустил 169 российских атлетов до участия в Олимпиаде в статусе олимпийских спортсменов из России.