Скелетонистка Херманн: Нельзя наказывать россиян без конкретных доказательств
Трёхкратная чемпионка мира по скелетону немка Тина Херманн выступила против санкций в отношении российских спортсменов, чья вина в нарушении антидопинговых правил не доказана.
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«Я считаю, что нельзя наказывать спортсменов, не имея
Напомним, что МОК допустил 169 российских атлетов до участия в Олимпиаде в статусе олимпийских спортсменов из России.
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