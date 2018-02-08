Абзал Ажгалиев: Быть знаменосцем — большая честь и огромная ответственность
Казахстанскому
шорт-трекисту Абзалу Ажгалиеву, завоевавшему золотую медаль на втором этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити в 2016 году, доверено нести флаг Казахстана во время торжественной церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Южной Корее. В интервью корреспонденту МИА «Казинформ» спортсмен поделился мнением о предстоящих соревнованиях.
— Абзал, расскажите о подготовке к Олимпиаде.
— Подготовился очень хорошо. 1 февраля приехали в Корею. И с того времени продолжаем тренировки. До этого тренировки проходили в Норвегии. И вот уже неделю тренируемся на олимпийской ледовой площадке. Рассчитываю, что на соревнованиях достигнем запланированных результатов.
— Вы довольны качеством ледового катка?
— Да, очень хорошо залит. Мы остались довольны. Южная Корея придает
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— Кого считаете главными соперниками?
— Главными соперниками можно назвать хозяев Олимпиады — Южную Корею. Понятно, что в своей стране, при поддержке своих болельщиков, они приложат все силы, чтобы одержать победу. Кроме них, можно назвать спортсменов из Канады, Китая, Голландии, Японии. В эстафете, по жеребьевке, мы в одной группе со спортсменами из Канады, Китая, Голландии.
— Во время торжественной церемонии открытия белой Олимпиады Вам доверено нести наш флаг. С чем связан выбор вашей кандидатуры?
— Может быть, доверие связано с тем, что до этого в кубках мира я показал хорошие результаты. Когда мне позвонили из Национального олимпийского комитета Казахстана с поздравлениями, я находился на сборах за рубежом. Мне сказали: «Ты будешь нести флаг страны на церемонии открытия Олимпиады». Сначала я растерялся и с удивлением спросил: «Почему я?». Они ответили: «Мы тебе доверяем флаг, желаем тебе удачи и получить призовое место».
— Каким было Ваше состояние в тот момент?
— Первыми, с кем я поделился своей новостью, были родители. Родители очень обрадовались. Но в тот момент я почувствовал, какая большая ответственность лежит на мне. Нести флаг своей страны на Олимпиаде — большая честь, но в то же время огромная ответственность. И я всегда помню об этом.
— Желаем Вам завоевать олимпийскую медаль и вернуться на родину с победным развевающимся флагом.
— Спасибо! Мечта каждого спортсмена — внести свою лепту в общую копилку медалей страны. Для этого приложим все силы.
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