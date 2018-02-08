Пхенчхан-2018. День первый: победа, квалификация и скандалы
«СЭ» выделяет главные события первого соревновательного дня Олимпиады-2018.
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Спортивная программа Игр началась за сутки до церемонии открытия. Олимпийские атлеты из России вступили в борьбу в керлинге в
РАЗГРОМ, ШОФЕР, БРОСОК
Олимпийский дебют у Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого получился насыщеннее некуда. В первый день
Тренер спортсменов Василий Гудин сначала эмоционально рассказал об ошибках подопечных, но затем провел разбор этим самых ошибок, и в игре со сборной Норвегии
Уже после этой игры Гудин объяснил, как он вместе со спортсменами добирался от олимпийской деревни до арены. Если вкратце — шофер, не разговаривавший
КВАЛИФИЦИРОВАЛИСЬ ВСЕ
Мужчины провели квалификацию перед финалом на нормальном трамплине (К-98). Россию представляли Михаил Назаров, Алексей Ромашов, Денис Корнилов и Евгений Климов. Для попадания в финал необходимо было попадать в топ-50. Россияне со своей задачей справились и обошлись без потерь. Медали в этом виде программы будут разыграны в субботу, 10 февраля.
Но главным событием на прыжковом трамплине стал выход на старт легендарного Нориаки Касаи. Это означало, что 45-летний японец принял участие в своей уже восьмой по счету Олимпиаде. Это абсолютный рекорд.
БИАТЛОНИСТЫ ЗАТАИЛИСЬ, ФИГУРИСТЫ ПРИГОТОВИЛИСЬ
8 февраля на биатлонном стадионе был последний предолимпийский тренировочный день. Но ни один из четырех допущенных до Игр-2018 спортсменов на стрельбище не появился. Как объяснил руководитель комплексной научной группы сборной России Николай Загурский, все идет по плану. Просто спортсмены вместо пристрелки откатывали лыжи.
Пока биатлонисты откатывали лыжи и убеждались в том, что характеристики трассы не меняются — хоть в первой группе стартуй, хоть в четвертой, стала известна часть состава нашей сборной на командный турнир в фигурном катании. Как и предполагал «СЭ», в короткой программе у мужчин выступит Михаил Коляда, а среди спортивных пар — Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Ставки слишком высоки, чтобы было иначе.
КУДА ЖЕ БЕЗ СКАНДАЛОВ
Но не обошлось и без скандалов. Об одном из них рассказал глава российской делегации в Пхенчхане Станислав Поздняков. По его словам, представители сборной Канады оскорбили одного из российских тренеров. Поздняков вынужден был обратиться к своему коллеге из Канады, и тот принес официальные извинения. Об этом инциденте написал даже New York Times, а всем представителям канадской делегации после этого была выдана специальная памятка о том, как избегать конфликтных ситуаций.
Беспорядки возникли в Олимпийском парке, где проамерикански настроенные жители Кореи устроили акцию протеста в связи с участием команды КНДР в Олимпиаде-2018. В ходе акции были сожжены портреты главы северокорейской республики Ким Чен Ына, флаги КНДР и полуострова. Делегация КНДР склонялась к тому, чтобы отказаться от участия в Играх
Но если КНДР санкции только обещаны, то в отношении России они продолжаются. Шестерым российским спортсменам с допинговой историей окончательно закрыли дорогу на Олимпиаду. Выездная панель CAS просто отказалась рассматривать их дело. Так что Игры-2018 пройдут без Дениса Юскова, Павла Кулижникова, Татьяны Бородулиной, Дмитрия Васильева, Ирины Старых и Александра Логинова. Вердикт в отношении 45 спортсменов и двух тренеров будет объявлен 9 февраля в 5 утра по московскому времени.
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