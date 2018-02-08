Пхенчхан-2018. День первый: победа, квалификация и скандалы

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Спортивная программа Игр началась за сутки до церемонии открытия. Олимпийские атлеты из России вступили в борьбу в керлинге в дабл-миксте и провели квалификацию в соревнованиях по прыжкам с трамплина.

РАЗГРОМ, ШОФЕР, БРОСОК

Олимпийский дебют у Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого получился насыщеннее некуда. В первый день дабл-микста российской команде предстояло два матча — со сборными США и Норвегии. Американцам Брызгалова и Крушельницкий проиграли разгромно — 3:9. А сразу после этого россиян увели на допинг-контроль.

Тренер спортсменов Василий Гудин сначала эмоционально рассказал об ошибках подопечных, но затем провел разбор этим самых ошибок, и в игре со сборной Норвегии экс-чемпионы мира выглядели совсем иначе. Судьбу равного матча решил великолепный бросок Крушельницкого в последнем энде. 4:3 и первая победа.

Уже после этой игры Гудин объяснил, как он вместе со спортсменами добирался от олимпийской деревни до арены. Если вкратце — шофер, не разговаривавший по-английски, заблудился. Ситуацию спас тренер сборной Финляндии, показавший водителю путь на своем навигаторе. Поездка вместо заявленных 13 минут продолжалась 50.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Касаи стал первым спортсменом, стартовавшим на восьми зимних Олимпиадах подряд <a href="https://t.co/na1Jw4Q1Kf">https://t.co/na1Jw4Q1Kf</a> <a href="https://t.co/0up4K2StRd">pic.twitter.com/0up4K2StRd</a></p>— СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) <a href="https://twitter.com/se_olympics/status/961592507732815874?ref_src=twsrc%5Etfw">8 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КВАЛИФИЦИРОВАЛИСЬ ВСЕ

Мужчины провели квалификацию перед финалом на нормальном трамплине (К-98). Россию представляли Михаил Назаров, Алексей Ромашов, Денис Корнилов и Евгений Климов. Для попадания в финал необходимо было попадать в топ-50. Россияне со своей задачей справились и обошлись без потерь. Медали в этом виде программы будут разыграны в субботу, 10 февраля.

Но главным событием на прыжковом трамплине стал выход на старт легендарного Нориаки Касаи. Это означало, что 45-летний японец принял участие в своей уже восьмой по счету Олимпиаде. Это абсолютный рекорд.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Виктор Майгуров - о том, почему наши биатлонисты не тренируются <a href="https://t.co/HvsxMln2fq">pic.twitter.com/HvsxMln2fq</a></p>— СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) <a href="https://twitter.com/se_olympics/status/961571991089221632?ref_src=twsrc%5Etfw">8 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

БИАТЛОНИСТЫ ЗАТАИЛИСЬ, ФИГУРИСТЫ ПРИГОТОВИЛИСЬ

8 февраля на биатлонном стадионе был последний предолимпийский тренировочный день. Но ни один из четырех допущенных до Игр-2018 спортсменов на стрельбище не появился. Как объяснил руководитель комплексной научной группы сборной России Николай Загурский, все идет по плану. Просто спортсмены вместо пристрелки откатывали лыжи.

Пока биатлонисты откатывали лыжи и убеждались в том, что характеристики трассы не меняются — хоть в первой группе стартуй, хоть в четвертой, стала известна часть состава нашей сборной на командный турнир в фигурном катании. Как и предполагал «СЭ», в короткой программе у мужчин выступит Михаил Коляда, а среди спортивных пар — Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Ставки слишком высоки, чтобы было иначе.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Канадской делегации на <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9E%D0%982018?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ОИ2018</a> была выдана памятка после инцидента с российским тренером <a href="https://t.co/SddoCEqJ2P">https://t.co/SddoCEqJ2P</a> <a href="https://t.co/8SCwA2WlC9">pic.twitter.com/8SCwA2WlC9</a></p>— СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) <a href="https://twitter.com/se_olympics/status/961627113739743232?ref_src=twsrc%5Etfw">8 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КУДА ЖЕ БЕЗ СКАНДАЛОВ

Но не обошлось и без скандалов. Об одном из них рассказал глава российской делегации в Пхенчхане Станислав Поздняков. По его словам, представители сборной Канады оскорбили одного из российских тренеров. Поздняков вынужден был обратиться к своему коллеге из Канады, и тот принес официальные извинения. Об этом инциденте написал даже New York Times, а всем представителям канадской делегации после этого была выдана специальная памятка о том, как избегать конфликтных ситуаций.

Беспорядки возникли в Олимпийском парке, где проамерикански настроенные жители Кореи устроили акцию протеста в связи с участием команды КНДР в Олимпиаде-2018. В ходе акции были сожжены портреты главы северокорейской республики Ким Чен Ына, флаги КНДР и полуострова. Делегация КНДР склонялась к тому, чтобы отказаться от участия в Играх из-за резкого заявления вице-президента США Майка Пенса, который пообещал новые санкции в отношении страны.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://t.co/ZlXMe6g3B2">pic.twitter.com/ZlXMe6g3B2</a></p>— СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) <a href="https://twitter.com/se_olympics/status/961580483577548800?ref_src=twsrc%5Etfw">8 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но если КНДР санкции только обещаны, то в отношении России они продолжаются. Шестерым российским спортсменам с допинговой историей окончательно закрыли дорогу на Олимпиаду. Выездная панель CAS просто отказалась рассматривать их дело. Так что Игры-2018 пройдут без Дениса Юскова, Павла Кулижникова, Татьяны Бородулиной, Дмитрия Васильева, Ирины Старых и Александра Логинова. Вердикт в отношении 45 спортсменов и двух тренеров будет объявлен 9 февраля в 5 утра по московскому времени.