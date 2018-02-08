Дмитрий Васильев: Не хочется занимать в Пхенчхане 30-е места

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— Что сказать — всегда надеешься на лучшее, — говорит Дмитрий Васильев. — Но в глубине души понимал, что вряд ли нам пойдут навстречу. Другое дело, что я не понимаю логику решения МОК по моему отстранению.

— Логика простая — отстранили всех, кто имел допинговую историю.

— Но я в 2001 году уже был дисквалифицирован на два года, то есть, понес наказание. Почему за одно и тоже нарушение наказывают дважды? Мне кажется, это неправильное и несправедливое решение.

— Если б выездное отделение CAS приняло решение в вашу пользу, поехали бы в Пхенчхан, чтобы участвовать в Олимпиаде? Например, Павел Кулижников еще до решения Федерального суда Швейцарии заявил, что не будет участвовать в Играх-2018.

— Если честно, под белым флагом совсем не хотелось выступать.

— Но вы, скажем так, опытный спортсмен, для вас эта Олимпиада наверняка была бы последней…

— Суть не в том, чтобы просто поехать на Олимпиаду, а в том, чтобы показать там нормальный результат. Но на данный момент у меня не очень хорошие результаты. Занимать в Пхенчхане 30-е места не хочется.

— Какие дальнейшие шаги будете предпринимать для восстановления справедливости?

— Конечно, хотелось бы добиться оправдания, чтоб были сняты все запреты. Вдруг через четыре года решу участвовать в Олимпиаде.

— Но вы с юристами разговаривали?

— Мы просто написали доверенность на ведение наших дел, а федерация уже наняла юристов. Я неделю назад позвонил в федерацию — узнать, занимаются ли мной, не забыли. Ответили, что не забыли.

— Карьеру завершать не собираетесь?

— Не собираюсь. 2 марта у нас в Лахти этап Кубка мира. Жизнь продолжается, в том числе и спортивная.

Выездное отделение Спортивный арбитражный суд (CAS ad hoc) в Пхенчхане отказалось рассматривать апелляции шести российских спортсменов и семи членов их окружения на недопуск на Олимпийские игры-2018 в Южной Корее, сообщается на официальном сайте CAS.

Как отмечается в сообщении, коллегия арбитров CAS, состоявшая из трех человек, постановила, что выездное отделение CAS не имеет достаточной юрисдикции, чтобы принимать решения по этим апелляциям.

Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне отказал этим же спортсменам в рассмотрении иска в ускоренном режиме — это конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых, шорт-трекистка Татьяна Бородулина и прыгун с трамплина Дмитрий Васильев.

На прошлой неделе Федеральный суд Швейцарии отклонил иски этих же спортсменов к МОК по поводу недопуска на Олимпиаду.