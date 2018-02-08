Дмитрий Губерниев: На Олимпиаде бабло побеждает некоторые решения МОК

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В четверг Губерниев опубликовал пост в своем Инстаграме с шапкой из официального магазина с атрибутикой Олимпиады, которая выполнена в цветах российского флага и не запрещена Международным Олимпийским комитетом (МОК).

— Атмосфера тут отличная. Готовимся к старту, ждем новостей завтра и рассчитываем на дополнительный десант, максимально возможный в данной ситуации, — сказал Губерниев. — Восхищаюсь мужеством скелетонисток Ивановой и Никитиной, которые не стали ждать милостей от природы, погрузились в самолет, прилетели в Корею и надеются выступить на Олимпиаде.

— Рассчитываете на положительное решение CAS?

— В данной ситуации мы будем рады любому решению с учетом того, что за каждым допущенным спортсменом скрывается судьба человека. Посмотрим.

— Не общались с Шипулиным, собирается ли он в Корею?

— Собирается, если будет выступать. Если нет, то не приедет.

— В своем Инстаграме вы выложили шапку из магазина с официальной атрибутикой Игр в цветах российского триколора. Планируете приобрести такую?

— Я уже купил, буду ходить в ней.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Be78GTJnZbY/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Be78GTJnZbY/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Шапка с символикой игр !!! Единственный предмет с цветами российского флага , который может носить спортсмен , официальное лицо , и , конечно , журналист!!!! И уважение к России тут не при чем !!!!! Просто бабло побеждает все!!!!!Но, спасибо за это! Шапка продаётся в официальных магазинах , стоит около 950-ти рублей на наши деньги!!!! ?????????????????????????????????????????????? Тем временем CAS постановил - Логинов , Старых , Кулижников , Юсков , Бородулина и Васильев уже точно не выступят в Корее!!! Эти спортсмены имеют разное допинговое прошлое , были наказаны , а сейчас их наказали снова!!!! Бывает , увы, двойное наказание , но не для всех!!! Херманн , Костнер , Сундбю , Пехштайн, Дель Боско и другие иностранцы могут выступать !!! Я про Джастина Гатлина вообще молчу, а он дважды допингист!!!! Если ты не из России , жри допинг , а потом выступай!!!! И дело в шляпе!!!!! ?????????????????????????????????????☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️??????????????????????? #логинов #старых #кулижников #юсков #бородулина #васильев #гэтлин #джастингэтлин #мок #кас #двойныестандарты #олимпиада #корея #пхенчхан #зимниеолимпийскиеигры #допинг</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/guberniev_dmitry/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Дмитрий Губерниев?</a> (@guberniev_dmitry) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-08T12:58:25+00:00">Фев 8, 2018 в 4:58 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Посоветуете российским спортсменам приобрести такую же?

— Я думаю, что она станет самым дефицитным товаром в ближайшее время. Что еще раз говорит о том, что люди готовы поступиться некоторыми принципами в обмен на бабло. Но нам это на руку. В данном случае бабло побеждает некоторые решения МОК.

— Как считаете, много наших спортсменов посетит церемонию открытия Олимпиады?

— Я думаю, что придет достаточное количество, чтобы пройти по стадиону.

Напомним, что ранее МОК опубликовал список правил для российских спортсменов, которые выступят на Играх в Корее под Олимпийским флагом. Согласно этому списку, члены делегации должны носить на официальных мероприятиях форму, отвечающую требованиям МОК.