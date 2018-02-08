Дмитрий Губерниев: На Олимпиаде бабло побеждает некоторые решения МОК
Известный комментатор Дмитрий Губерниев — о шапке в цветах российского триколора из официального магазина с атрибутикой Олимпийских игр.
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В четверг Губерниев опубликовал пост в своем Инстаграме с шапкой из официального магазина с атрибутикой Олимпиады, которая выполнена в цветах российского флага и не запрещена Международным Олимпийским комитетом (МОК).
— Атмосфера тут отличная. Готовимся к старту, ждем новостей завтра и рассчитываем на дополнительный десант, максимально возможный в данной ситуации, — сказал Губерниев. — Восхищаюсь мужеством скелетонисток Ивановой и Никитиной, которые не стали ждать милостей от природы, погрузились в самолет, прилетели в Корею и надеются выступить на Олимпиаде.
— Рассчитываете на положительное решение CAS?
— В данной ситуации мы будем рады любому решению с учетом того, что за каждым допущенным спортсменом скрывается судьба человека. Посмотрим.
— Не общались с Шипулиным, собирается ли он в Корею?
— Собирается, если будет выступать. Если нет, то не приедет.
— В своем Инстаграме вы выложили шапку из магазина с официальной атрибутикой Игр в цветах российского триколора. Планируете приобрести такую?
— Я уже купил, буду ходить в ней.
— Посоветуете российским спортсменам приобрести такую же?
— Я думаю, что она станет самым дефицитным товаром в ближайшее время. Что еще раз говорит о том, что люди готовы поступиться некоторыми принципами в обмен на бабло. Но нам это на руку. В данном случае бабло побеждает некоторые решения МОК.
— Как считаете, много наших спортсменов посетит церемонию открытия Олимпиады?
— Я думаю, что придет достаточное количество, чтобы пройти по стадиону.
Напомним, что ранее МОК опубликовал список правил для российских спортсменов, которые выступят на Играх в Корее под Олимпийским флагом. Согласно этому списку, члены делегации должны носить на официальных мероприятиях форму, отвечающую требованиям МОК.
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