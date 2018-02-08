ВАДА установило систему видеонаблюдения в антидопинговых лабораториях Кореи
Председатель независимой программы наблюдателей ВАДА Бен Макдевитт отметил, что все антидопинговой лаборатории, которые находятся в Корее на территории проведения Олимпийских игр-2018, были оборудованы системой видеонаблюдения.
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