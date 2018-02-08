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8 февраля 2018, 19:38 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

ВАДА установило систему видеонаблюдения в антидопинговых лабораториях Кореи

Председатель независимой программы наблюдателей ВАДА Бен Макдевитт отметил, что все антидопинговой лаборатории, которые находятся в Корее на территории проведения Олимпийских игр-2018, были оборудованы системой видеонаблюдения.

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Руководитель надеется, что эти меры помогут избежать махинаций с допинг-пробами.

— Сделаем все, чтобы махинации с допинг-пробами больше не повторились, — цитирует Inside the Games Макдевитта. — Все помещения антидопинговой лаборатории на территории проведения Олимпиады были оборудованы системой видеонаблюдения. Мы закроем лазейки, которые могли использовать в Сочи. Гарантирует ли это что-то? Нет. Но я уверен, что мы обеспечим максимальное количество «чистых» спортсменов.
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