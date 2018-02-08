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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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8 февраля 2018, 19:15 | Олимпизм | Forbes

Пхенчхан-2018. Сколько стоит главный олимпийский стадион

Что будет с Олимпийским стадионом после Игр и как выступят российские фигуристы в командном турнире — главные вопросы дня в олимпийском сериале Forbes.

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© AP 2018

Сценарий шоу открытия Игр всегда большой секрет. Главная интрига — кто и как зажжет олимпийский огонь — не должна быть раскрыта раньше времени. Так, в Пхенчхане МОК лишил агентство Reuters аккредитации на церемонию из-за публикации фотографий с репетиции шоу. Заранее публике сообщают только имена знаменосцев. Флаг Норвегии понесет биатлонист Эмиль Хегле Свендсен, Швейцарии — лыжник Дарио Колонья, США — саночница Эрин Хэмлин. Из-за допингового скандала российские спортсмены будут выступать на Играх-2018 в нейтральном статусе, и на церемонии открытия пройдут под олимпийским флагом — его доверили волонтеру.

Что будет с главным олимпийским стадионом после Игр?

Церемония открытия Олимпиады-2018 несколько раз меняла прописку. Изначально ее планировали провести на территории центра для прыжков на лыжах с трамплина «Альпензия» (так уже делали экономные организаторы Игр-1994 в Лиллехаммере), увеличив вместимость трибун до 50 000. Однако еще в 2012-м оргкомитет объявил, что подготовка к шоу помешает тренировкам спортсменов, поэтому церемонию решили перенести. Куда именно — определились не сразу. Экономичная идея реконструировать стадион в прибрежном городе Каннын, где сосредоточены объекты для ледовых видов спорта, не понравилась жителям Пхенчхана. Тогда было решено построить временную арену в небольшом поселке (на 4000 жителей) в двух километрах от курорта Альпензия.

К реализации проекта — арены затейливой пятиугольной формы — приступили в 2014 году, к июлю 2017-го работы были практически завершены (86,7% готовности). Трибуны стадиона рассчитаны на 35 000 мест, а вот крыши над ними нет — оргкомитет решил не тратиться. Строительство и так обошлось в $58 млн, а после церемоний Олимпиады и Паралимпиады арену практически разберут. Скромной провинции такой большой стадион не нужен, да и денег на его содержание (а это около $4,5 млн в год) в местном бюджете нет. В результате постолимпийской реконструкции главная трибуна станет на 4 этажа ниже и превратится в музей, количество зрительских мест сократится до 5000, а вокруг обустроят парковую зону. Все это увеличит общую стоимость проекта до $105 млн.

Вечером 9 февраля синоптики прогнозируют мороз до -5, а по ощущениям наверняка будет холоднее — из-за характерного для этой местности сильного ветра. Американские журналисты заранее подняли панику, предупреждая о возможных обморожениях. Так, информагентство AP сообщало, что в конце 2017-го во время концерта на стадионе в Пхенчхане шесть человек были госпитализированы из-за переохлаждения.

Оргкомитет Игр-2018, конечно, тоже волнуется: каждому зрителю пообещали выдать дождевик (на случай осадков), плед и грелки для рук и ног. В проходах разместят газовые обогреватели. Кроме того, по периметру четырех трибун установили ветрозащитные поликарбонатные щиты высотой 3,5 метра.

Заботу о спортсменах взяли на себя производители экипировки. Официальный поставщик сборной США Polo Ralph Lauren разработал для команды специальные куртки с обогревом. Символично, что греть американцев будет их флаг, напечатанный на внутренней подкладке проводящими углеродными чернилами, которые заряжаются от аккумулятора и поддерживают тепло.

Рассматривать дизайнерские разработки во время парада спортсменов всегда интересно. «Никакая неделя моды не сравнится с увлекательностью церемонии открытия», — считает обозреватель Forbes Стефан Рабимов. Белоснежная форма французов от Lacoste, нелепые шапки финнов и элегантные костюмы британцев от Simon Jersey — вот на самом деле главные звезды олимпийского открытия.

Повторят ли российские фигуристы успех Сочи-2014?

В 4 утра (по Москве) 9 февраля стартует командный турнир у фигуристов. В Сочи-2014 эта дисциплина дебютировала в олимпийской программе и принесла сборной России золото. В Пхенчхане бороться за победу будет сложнее. Приглашения от МОК не получили Ксения Столбова и Иван Букин — так Россия потеряла сильных участников в парном катании и танцах на льду, а это лишает команду возможности делать равноценные замены. В командном турнире на короткую и произвольную программу можно заявлять разных участников от одной сборной.

И все же у российских фигуристов есть все шансы на медаль. Не так много стран имеют ровный сильный состав во всех видах, к тому же не все лидеры — как, например, японец Юдзуру Ханю — примут участие в командных соревнованиях.
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