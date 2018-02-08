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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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8 февраля 2018, 18:33 | Олимпизм | Р-Спорт

Корнилов: Из-за норовируса на ОИ трижды обрабатываем руки во время еды

ПХЕНЧХАН, 8 фев — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российский летающий лыжник Денис Корнилов заявил, что старается быть очень осторожным из-за норовируса в столице Олимпиады Пхенчхане и по три раза во время еды обрабатывает руки.

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© РИА "Новости"

«Мы провели 10 дней в Японии (на сборах), поэтому с временной акклиматизацией никаких проблем нет, все это пройденный этап. Трамплины по прошлому году в принципе знакомы. Вирус? Мы по три раза за прием пищи руки обрабатываем, все вилки и ложки обрабатываются. К этому серьезно просили отнестись наш врач и врачи всей олимпийской сборной. Стараемся выполнять, быть аккуратными», — сказал Корнилов журналистам.

Оргкомитет Олимпиады-2018 на этой неделе сообщил об эпидемии норовируса в горном кластере Игр. На вечер четверга зарегистрировано 128 случаев заражения вирусом.
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