Расписание видеотрансляций Олимпиады: 9 февраля
Предлагаем вашему вниманию полное расписание видеотрансляций с Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. 9 февраля соревновательный день откроют керлингисты, матчи которых начнутся в 2:35 (здесь и далее время — московское). А в 14:00 начинается главное событие сегодняшней программы — Церемония открытия Игр. Не пропустите!
Поток Telesport 8
2:35 — 4:30 — Керлинг, смешанные пары. Россия — Финляндия.
Поток Telesport 6
4:00 — 7:30 — Фигурное катание, командные соревнования. Мужчины, короткая программа. Пары, короткая программа.
13:50 — 16:00 — Церемония открытия.
Поток Telesport 2
4:00 — 4:45 — Фристайл. Женщины, могул. Квалификация 1
5:45 — 6:30 — Фристайл. Мужчины, могул. Квалификация 1.
Поток Telesport 3
7:35 — 9:30 — Керлинг. Смешанные пары. Китай — Россия.
13:50 — 16:00 — Церемония открытия.
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