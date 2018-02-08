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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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8 февраля 2018, 19:19 | Олимпизм | Спорт Mail.Ru

Расписание видеотрансляций Олимпиады: 9 февраля

Предлагаем вашему вниманию полное расписание видеотрансляций с Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. 9 февраля соревновательный день откроют керлингисты, матчи которых начнутся в 2:35 (здесь и далее время — московское). А в 14:00 начинается главное событие сегодняшней программы — Церемония открытия Игр. Не пропустите!

Поток Telesport 8
2:35 — 4:30 — Керлинг, смешанные пары. Россия — Финляндия.

Поток Telesport 6
4:00 — 7:30 — Фигурное катание, командные соревнования. Мужчины, короткая программа. Пары, короткая программа.
13:50 — 16:00 — Церемония открытия.

Поток Telesport 2
4:00 — 4:45 — Фристайл. Женщины, могул. Квалификация 1
5:45 — 6:30 — Фристайл. Мужчины, могул. Квалификация 1.

Поток Telesport 3
7:35 — 9:30 — Керлинг. Смешанные пары. Китай — Россия.
13:50 — 16:00 — Церемония открытия.
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