Керлингистка Брызгалова: Эмоции помогли победить норвежцев на ОИ

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг россияне одержали свою первую победу на Олимпиаде в Пхенчхане, обыграв норвежцев Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтена в игре кругового турнира. Внешне отечественные спортсмены выглядели весьма эмоционально на льду.

«Есть разные эмоции — положительные и отрицательные. Когда ты заведен, это помогает. Когда я такая, я кричу, он (Крушельницкий) лучше трет. И это помогает. Как во второй игре сегодня. А когда мы злые — это мешает», — сказала Брызгалова журналистам. «Эмоции позволяют влиять на соперника», — добавил Крушельницкий.

Ранее в четверг Крушельницкий и Брызгалова уступили команде США в дебютной встрече на Играх.

«Не смогли справиться со льдом, с самого начал не пошла игра. Американцы тоже много ошибались, но мы ошиблись гораздо больше. Первая игра была игрой нервов, вторая — поспокойнее. Вообще от чемпионатов мира Олимпиада не очень отличается, только очень шумно на стадионе. Когда поддерживают корейцев, ничего не слышно. Чисто на ощущениях свипуешь…», — резюмировала россиянка.