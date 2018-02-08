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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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8 февраля 2018, 18:35 | Олимпизм | Р-Спорт

Керлингистка Брызгалова: Эмоции помогли победить норвежцев на ОИ

КАННЫН, 8 фев — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российская керлингистка Анастасия Брызгалова призналась, что эмоции помогли ей и ее партнеру Александру Крушельницкому победить команду Норвегии на Олимпийских играх 2018 года в дисциплине дабл-микст.

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© РИА "Новости"

В четверг россияне одержали свою первую победу на Олимпиаде в Пхенчхане, обыграв норвежцев Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтена в игре кругового турнира. Внешне отечественные спортсмены выглядели весьма эмоционально на льду.

«Есть разные эмоции — положительные и отрицательные. Когда ты заведен, это помогает. Когда я такая, я кричу, он (Крушельницкий) лучше трет. И это помогает. Как во второй игре сегодня. А когда мы злые — это мешает», — сказала Брызгалова журналистам. «Эмоции позволяют влиять на соперника», — добавил Крушельницкий.

Ранее в четверг Крушельницкий и Брызгалова уступили команде США в дебютной встрече на Играх.

«Не смогли справиться со льдом, с самого начал не пошла игра. Американцы тоже много ошибались, но мы ошиблись гораздо больше. Первая игра была игрой нервов, вторая — поспокойнее. Вообще от чемпионатов мира Олимпиада не очень отличается, только очень шумно на стадионе. Когда поддерживают корейцев, ничего не слышно. Чисто на ощущениях свипуешь…», — резюмировала россиянка.
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