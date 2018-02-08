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Летние игры в Пхёнчхане
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8 февраля 2018, 17:28 | Олимпизм | Р-Спорт

Хоккеисты сборной Словении обыграли команду Южной Кореи в контрольном матче

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Хоккеисты сборной Словении обыграли команду Южной Кореи в контрольном матче в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм в Пхенчхане.

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© РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) в пользу словенцев.

Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде стартует 14 февраля. Сборная Словении является соперником команды России по группе В, где также выступят сборные Словакии и США. Команда Южной Кореи в группе А сыграет со сборными Канады, Чехии и Швейцарии.
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