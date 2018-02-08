Хоккеисты сборной Словении обыграли команду Южной Кореи в контрольном матче

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Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) в пользу словенцев.

Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде стартует 14 февраля. Сборная Словении является соперником команды России по группе В, где также выступят сборные Словакии и США. Команда Южной Кореи в группе А сыграет со сборными Канады, Чехии и Швейцарии.