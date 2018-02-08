Корейский шофер сорвал российским керлингистам разминку перед игрой
КАННЫН, 8 фев — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова с приключениями добирались на второй матч в рамках Олимпийских игр
из-за водителя автобуса, который запутался в маршруте от олимпийской деревни до арены, рассказал тренер спортсменов Василий Гудин.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«День получился шебутной, с ездой на автобусе перед игрой 50 минут вместо 13 объявленных. Нет, в пробку мы не попали, просто попался такой водитель “специальный”. Причем в этом автобусе не было корейской команды. Ехали 50 минут, зато побывали на других объектах, посмотрели, где пройдут соревнования по хоккею, ни волонтер, ни водитель не разговаривают по-английски», — рассказал Гудин журналистам.
«Мы практически уже сами готовы были сесть за руль. В итоге тренер финской команды включил навигатор, и мы по этому навигатору доехали до арены с местным водителем. Это ужасно! Сорвана была разминка, мы приехали за три минуты до начала разминки. А корейская команда
В четверг россияне, выступающие в статусе «Олимпийских атлетов из России», одержали свою первую победу на Олимпиаде в Пхенчхане в дисциплине
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter