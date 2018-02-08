Корейский шофер сорвал российским керлингистам разминку перед игрой

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«День получился шебутной, с ездой на автобусе перед игрой 50 минут вместо 13 объявленных. Нет, в пробку мы не попали, просто попался такой водитель “специальный”. Причем в этом автобусе не было корейской команды. Ехали 50 минут, зато побывали на других объектах, посмотрели, где пройдут соревнования по хоккею, ни волонтер, ни водитель не разговаривают по-английски», — рассказал Гудин журналистам.

«Мы практически уже сами готовы были сесть за руль. В итоге тренер финской команды включил навигатор, и мы по этому навигатору доехали до арены с местным водителем. Это ужасно! Сорвана была разминка, мы приехали за три минуты до начала разминки. А корейская команда почему-то добралась на другом автобусе вовремя и готовилась хорошо», — добавил тренер.