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Летние игры в Пхёнчхане
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8 февраля 2018, 18:37 | Олимпизм | Р-Спорт

Корейский шофер сорвал российским керлингистам разминку перед игрой

КАННЫН, 8 фев — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова с приключениями добирались на второй матч в рамках Олимпийских игр из-за водителя автобуса, который запутался в маршруте от олимпийской деревни до арены, рассказал тренер спортсменов Василий Гудин.

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© РИА "Новости"

«День получился шебутной, с ездой на автобусе перед игрой 50 минут вместо 13 объявленных. Нет, в пробку мы не попали, просто попался такой водитель “специальный”. Причем в этом автобусе не было корейской команды. Ехали 50 минут, зато побывали на других объектах, посмотрели, где пройдут соревнования по хоккею, ни волонтер, ни водитель не разговаривают по-английски», — рассказал Гудин журналистам.

«Мы практически уже сами готовы были сесть за руль. В итоге тренер финской команды включил навигатор, и мы по этому навигатору доехали до арены с местным водителем. Это ужасно! Сорвана была разминка, мы приехали за три минуты до начала разминки. А корейская команда почему-то добралась на другом автобусе вовремя и готовилась хорошо», — добавил тренер.

В четверг россияне, выступающие в статусе «Олимпийских атлетов из России», одержали свою первую победу на Олимпиаде в Пхенчхане в дисциплине дабл-микст, обыграв норвежцев Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтена в матче кругового турнира (4:3), состоявшемся в Gangneung Curling Centre. Ранее Крушельницкий и Брызгалова уступили команде США в стартовой встрече на Играх.
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