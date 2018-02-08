Все российские летающие лыжники преодолели квалификацию на нормальном трамплине

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Отборочные соревнования летающих лыжников, в которых стартовали четыре российских спортсмена, прошли в четверг. Лучший результат из россиян показал Евгений Климов, набравший 121,4 балла (12-е место). Денис Корнилов (28) заработал 107,2 балла, Алексей Ромашов (34) — 98,5, а Михаил Назаров (41) — 93,7.

Лучший результат в квалификации показал немец Андреас Веллингер, набравший 133,5 балла.

Также преодолел барьер квалификации 45-летний японец Нориаки Касаи (117,7 — 20-е место), который побил рекорд российского саночника Альберта Демченко по числу проведенных зимних Олимпиад. Игры в Пхенчхане стали для японца восьмыми.