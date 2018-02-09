Трансляция церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане
Торжественная церемония открытия XXIII Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане прошла 9 февраля и стартовала в 14:00 по московскому времени.
Мы предложили вам проследить за происходящим сразу в двух форматах. Желающие могли смотреть видео, а тех, у кого не было возможности, мы порадовали текстовыми комментариями, яркими фотографиями и, конечно же рассказали и показали, что происходило в соцсетях. Было интересно!
ВИДЕО
Первая часть церемонии открытия.
Вторая часть.
Третья часть.
ТЕКСТ
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter