Трансляция церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане

Мы предложили вам проследить за происходящим сразу в двух форматах. Желающие могли смотреть видео, а тех, у кого не было возможности, мы порадовали текстовыми комментариями, яркими фотографиями и, конечно же рассказали и показали, что происходило в соцсетях. Было интересно!

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ВИДЕО

Первая часть церемонии открытия.

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Вторая часть.

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Третья часть.

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ТЕКСТ

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