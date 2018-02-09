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Летние игры в Пхёнчхане
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https://sport.mail.ru/korea/news/32496654/
9 февраля 2018, 13:37 | Олимпизм | Спорт Mail.Ru

Трансляция церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане

Торжественная церемония открытия XXIII Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане прошла 9 февраля и стартовала в 14:00 по московскому времени.

Мы предложили вам проследить за происходящим сразу в двух форматах. Желающие могли смотреть видео, а тех, у кого не было возможности, мы порадовали текстовыми комментариями, яркими фотографиями и, конечно же рассказали и показали, что происходило в соцсетях. Было интересно!

ВИДЕО

Первая часть церемонии открытия.

Вторая часть.

Третья часть.

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