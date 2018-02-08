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Летние игры в Пхёнчхане
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8 февраля 2018, 15:58 | Олимпизм | Р-Спорт

Российские керлингисты Крушельницкий и Брызгалова обыграли норвежцев на Олимпиаде

ПХЕНЧХАН, 8 фев — РИА Новости. Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова обыграли команду Норвегии во втором матче олимпийского турнира на Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане в дисциплине дабл-микст.

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© РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Gangneung Curling Centre, завершилась со счетом 4:3.

Крушельницкий и Брызгалова одержали первую победу на Олимпиаде. В первом матче смешанного турнира россияне уступили команде США. В следующей игре российская пара сыграет в ночь на 9 февраля с командой Финляндии. Встреча начнется в 2:35 мск.
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