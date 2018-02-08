Тренер: Словацким хоккеистам пора прервать 8-летнюю серию без побед над россиянами
КАННЫН, 8 фев — РИА Новости, Семён Галькевич. Восемь лет без побед над сборной России — это слишком много, словацким хоккеистам пора менять ситуацию, заявил РИА Новости главный тренер команды Словакии Крейг Рэмзи.
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«Не знаю, хорошо ли это, что мы начинаем турнир матчем против российской команды. Слышал, что сборная Словакии восемь лет не обыгрывала россиян. Это, конечно, слишком долго. Пора менять ситуацию. Попробуем это сделать, хотя, конечно, будет очень сложно. Такого состава, как у сборной России, нет ни у кого на этом турнире, это главный фаворит турнира. С вратарем на первый матч мы пока не определились», — сказал Рэмзи.
Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде в Пхенчхане пройдет с 14 по 25 февраля. Словаки первый матч проведут 14 февраля против российской команды. Последний раз сборная Словакии обыгрывала россиян в официальных матчах на Олимпиаде-2010 в Ванкувере (2:1 по буллитам).
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