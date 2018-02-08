Богини Олимпа. Самые красивые спортсменки Олимпиады в Пхенчхане
За день до старта Олимпиады в Пхенчхане выбираем самых красивых её участниц. И никак не можем определиться, кто лучше — наши или иностранки?
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До церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане остаётся лишь один день, а уже послезавтра все мы будем поглощены спортивной борьбой на лыжне, льду, трамплинах и спусках. А пока ещё есть свободное время, предлагаем вам насладиться красотой участниц Игр-2018. Мы так и не смогли определиться, кто же прекраснее, милее и сексуальнее — россиянки или иностранки, а потому предлагаем сделать выбор вам. Голосование — в конце текста.
Алевтина Штарёва (Россия) — хоккей
Известный постулат «В хоккей играют настоящие мужчины» уже давно не выдерживает критики, поскольку женщины в него тоже играют, и ещё как! Скорости в женском хоккее несопоставимы с мужским, зато спортсменками можно любоваться. Посмотрите только на нападающую сборной России Алевтину Штарёву! Хотя бы ради неё стоит посмотреть женский хоккей на Олимпиаде.
Анна Фернштадт (Германия) — скелетон
21-летняя немка, родившаяся в Праге, в последние два года стабильно занимает место в числе десяти лучших скелетонисток мира. С учётом высокого уровня конкуренции в женском скелетоне ей вряд ли удастся добраться до медалей в Пхёнчхане. Но множество зрителей по всему миру точно будет смотреть скелетон ради того, чтобы увидеть её улыбку на финише.
Алёна Заварзина (Россия) — сноуборд
Судя по тому, как часто Алёна встречается в зарубежных подборках самых красивых девушек грядущей Олимпиады, именно такой образ спортсменки особенно по душе иностранцам. Неудивительно, что уроженец Соединённых Штатов Вик Уайлд не смог устоять перед красотой Заварзиной и раде неё даже переехал в Россию и сменил гражданство.
Роуэн Чешир — (Великобритания) — лыжный фристайл
Лидер сборной Великобритании по лыжному фристайлу в дисциплине
Софья Фёдорова (Россия) — сноуборд
Сноуборд между зимними Олимпиадами, как правило, остаётся в тени других видов спорта. А зря, ведь у России такая замечательная женская команда! Софья Фёдорова наверняка будет конкурировать с Алёной Заварзиной за звание самой красивой сноубордистки страны. Впрочем, на трассе они не пересекутся, вед специализация Софьи — фристайл, а Алёны — слалом.
Силье Норендаль (Норвегия) — сноуборд
А вот и прямая конкурентка россиянки — 24-летняя норвежка Силье Норендаль. Больших побед в её карьере ещё не было, но соцсети уже ломятся от подписчиков, а от желающих предложить рекламный контракт просто нет отбоя. Почему так? Да вы на фото посмотрите!
Анастасия Брызгалова (Россия) — кёрлинг
Складывается ощущение, что одним из критериев отбора в сборную России по кёрлингу является притягательная внешность. Вспомните только Людмилу Прививкову и Анну Сидорову, которые признавались красивейшими спортсменками двух прошлых Олимпиад. В Пхёнчхан ни Людмила, ни Анна не приехали, но Анастасия Брызгалова, выступающая в зачёте смешанных пар, ничем им не уступает. Может всё это — тайная программа по популяризации кёрлинга в России и мире?
Доротея Вирер (Италия) — биатлон
Итальянка Вирер — признанный
Наталья Забияко (Россия) — фигурное катание
Мэдисон Чок (США) — фигурное катание
Американская фигуристка Мэдисон Чок с Натальей Забияко бороться за медаль не будет — она выступает в танцах на льду. Для Мэдисон эта Олимпиада станет второй — в Сочи она оказалась только на восьмом месте, но с тех пор она четырежды попадала на пьедестал чемпионатов мира, а потому в Пхёнчхане планирует
Софья Тихонова (Россия) — прыжки с трамплина
Несмотря на свои 19 лет, Софья — опытная и титулованная спортсменка. За её плечами победа на чемпионате мира среди юниоров, завоевание первого в истории Кубка FIS в прыжках на лыжах с трамплина и две медали юношеской Олимпиады 2016 года. Неплохой послужной список, правда? Так что смотреть этот вид спорта можно и ради красоты Софьи, и в ожидании высокого места.
Кэйлани Крэйн (Австралия) — фигурное катание
Возможно, вы удивитесь, но в Австралии зимние виды спорта весьма популярны, и в Пхёнчхан поедет солидная для страны из Южного полушария делегация. Внимание на родине ей тоже будет обеспечено — фигуристка Кэйлани Крэйн уж точно без поддержки не останется, да ещё и сотни новых поклонников в Европе и Азии обретёт, несмотря на то, что на медаль даже не претендует.
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