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Летние игры в Пхёнчхане
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8 февраля 2018, 16:29 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

Мутко: Российские спортсмены готовы к участию в Олимпиаде, если CAS позволит

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что российские спортсмены готовы к участию в Олимпийских играх в Пхенчхане в случае положительного решения по апелляции об их допуске со стороны Спортивного арбитражного суда (CAS).

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© РИА "Новости"

— Готовы. Все ребята готовятся, — приводит РИА «Новости» ответ Мутко на вопрос, готовы ли российские спортсмены к участию в случае позитивного решения CAS.

CAS объявит решение по апелляциям 47 россиян на недопуск к Олимпийским играм в Пхенчхане в пятницу утром, в день открытия Игр-2018. Апелляции на решение отказать в приглашениях на Олимпийские игры-2018 в CAS подали 32 российских олимпийца, а также 13 спортсменов и два тренера, оправданные ранее CAS, но так и не получившие приглашения МОК для участия в Играх-2018.
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