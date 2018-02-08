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Летние игры в Пхёнчхане
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8 февраля 2018, 14:59 | Олимпизм | Р-Спорт

Экс-нападающий «Оттавы» Келли будет капитаном сборной Канады на ОИ

ПХЕНЧХАН, 8 фев — РИА Новости, Семен Галькевич. Бывший нападающий клубов НХЛ «Оттава» и «Бостон» Крис Келли выбран капитаном сборной Канады по хоккею на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, сообщили журналистам в пресс-службе Ассоциации хоккея Канады.

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© AFP 2018

Ассистентами капитана будут нападающие Рене Бурк, Эндрю Эббетт, Дерек Рой и защитник магнитогорского «Металлурга» Крис Ли.

Канадцы начнут выступление на олимпийским турнире матчем с командой Швейцарии 15 февраля. Другими командами группы А являются сборные Чехии и Южной Кореи.

В настоящее время 37-летний Келли выступает за клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Бельвилль Сенаторз». Ранее он играл в НХЛ за «Оттаву» и «Бостон», с которым в 2011 году выиграл Кубок Стэнли.
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