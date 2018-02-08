Тренер: Состояние конькобежцев Голиковой, Воронина, Трофимова перед ОИ нормальное

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Конькобежный турнир на Олимпийских играх стартует 10 февраля. На Игры допущено четыре российских конькобежца, включая Ольгу Граф, которая отказалась от участия в этой Олимпиаде. Клевченя — единственный тренер в составе делегации в этом виде спорта.

«Наташа Воронина и Сергей Трофимов на постоянном контакте с личными тренерами. Мы с Ромой (Даниловым, специалистом) им помогаем. Наташа находится в неплохой форме и вчера очень хорошо отработала отрезок на контрольной тренировке. Сергей Трофимов на контрольной тренировке показал два ровных круга и это говорит о том, что он тоже способен показать достойный результат на 1500 м», — сказал Клевченя в интервью РИА Новости.

«Ангелина Голикова в нормальном состоянии. Сравнивали техническое исполнение ее и (Нао) Кодайры, они схожи, но нужно четко попасть в нужное время и в нужное место. Она после этапа Кубка мира в Эрфурте неделю проболела. Во временном диапазоне в тренировках, в скорости немного потеряла», — отметил он.