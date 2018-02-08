Жители Южной Кореи устроили протест после прибытия делегации атлетов из КНДР
Рядом с Олимпийским парком в городе Канныне проходит демонстрация проамериканских групп корейских граждан, которые рвут плакаты с Ким Чен Ыном и призывают нанести превентивные удары по Северной Корее, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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Протестуют жители в знак того, что в Каннын сегодня прибыла делегация северокорейских спортсменов. Площадь митинга оцеплена полицией, которая не вмешивается в происходящее.
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