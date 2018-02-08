Оргкомитет ОИ-2018 объявил о 128 случаях обнаружения норовируса

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«8 февраля выявлено 42 новых случая норовируса, 34 из которых были обнаружены у сотрудников службы безопасности в молодежном центре Хореба, эти люди находятся на карантине. Еще восемь случаев выявлены в районе Ганьнун, они также помещены на карантин», — говорится в сообщении оргкомитета.

Власти проверят рестораны

Также в Оргкомитете Игр-2018 сообщили, что после обнаружения очередных случаев вируса власти Пхёнчхана проверят рестораны города и установки по очистке воды.

«В связи с обнаружением вируса, власти предпринимают меры. В частности, проверяются места размещения, рестораны, питьевая и водопроводная вода, а также установки по очистке воды», — говорится в сообщении.

Руководитель делегации олимпийских спортсменов из России Станислав Поздняков накануне сообщил ТАСС, что инфекция, обнаруженная в Пхёнчхане, не коснулась олимпийских атлетов из России.

Открытие Олимпийских игр состоится 9 февраля на стадионе в Пхёнчхане.