Оргкомитет ОИ-2018 объявил о 128 случаях обнаружения норовируса
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Организационный комитет Олимпийских игр в Пхёнчхане объявил о 128 подтвержденных случаях обнаружения норовируса. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете.
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«8 февраля выявлено 42 новых случая норовируса, 34 из которых были обнаружены у сотрудников службы безопасности в молодежном центре Хореба, эти люди находятся на карантине. Еще восемь случаев выявлены в районе Ганьнун, они также помещены на карантин», — говорится в сообщении оргкомитета.
Власти проверят рестораны
Также в Оргкомитете Игр-2018 сообщили, что после обнаружения очередных случаев вируса власти Пхёнчхана проверят рестораны города и установки по очистке воды.
«В связи с обнаружением вируса, власти предпринимают меры. В частности, проверяются места размещения, рестораны, питьевая и водопроводная вода, а также установки по очистке воды», — говорится в сообщении.
Руководитель делегации олимпийских спортсменов из России Станислав Поздняков накануне сообщил ТАСС, что инфекция, обнаруженная в Пхёнчхане, не коснулась олимпийских атлетов из России.
Открытие Олимпийских игр состоится 9 февраля на стадионе в Пхёнчхане.
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