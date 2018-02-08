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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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https://sport.mail.ru/korea/news/32493790/
8 февраля 2018, 14:08 | Олимпизм | Lenta.Ru

Российские болельщики осадили штаб-квартиру WADA

Болельщики сборной России, недовольные допинг-скандалом, в результате которого ряд отечественных спортсменов не выступит на Играх в Пхенчхане, собрались перед штаб-квартирой Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Монреале и устроили световое шоу.

На фасад здания напротив штаб-квартиры было спроектировано сообщение на фоне российского триколора: «Единственный допинг, который принимают наши спортсмены, — любовь и поддержка своего народа. Русские идут!».

В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018. «Чистые» отечественные спортсмены выступят на Играх под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».

Игры продлятся с 9 по 25 февраля.

© Ньюстюб
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