Российские болельщики осадили штаб-квартиру WADA

На фасад здания напротив штаб-квартиры было спроектировано сообщение на фоне российского триколора: «Единственный допинг, который принимают наши спортсмены, — любовь и поддержка своего народа. Русские идут!».

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В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018. «Чистые» отечественные спортсмены выступят на Играх под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».

Игры продлятся с 9 по 25 февраля.