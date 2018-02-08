Российские болельщики осадили штаб-квартиру WADA
Болельщики сборной России, недовольные
допинг-скандалом, в результате которого ряд отечественных спортсменов не выступит на Играх в Пхенчхане, собрались перед штаб-квартирой Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Монреале и устроили световое шоу.
На фасад здания напротив
В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018. «Чистые» отечественные спортсмены выступят на Играх под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».
Игры продлятся с 9 по 25 февраля.
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