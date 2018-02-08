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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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https://sport.mail.ru/korea/news/32493575/
8 февраля 2018, 13:57 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

Пихлер: Несправедливо, что Шипулина нет на Олимпиаде

Тренер выразил сожаление, что лучшие биатлонисты России не выступят в Корее.

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© РИА "Новости"

Тренер женской сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер, который на Олимпиаде-2014 в Сочи руководил российской командой, выразил сожаление, что наши лучшие биатлонисты не были допущены до выступления в Пхенчхане решением Международного олимпийского комитета (МОК).

Сам Пихлер тоже до последнего момента не собирался на эту Олимпиаду. МОК не хотел выдавать аккредитацию тренеру, две спортсменки которого — Ольга Зайцева и Яна Романова — обвиняются в нарушениях антидопинговых правил на Играх в Сочи. Однако в последний момент Пихлер все-таки получил разрешение от МОК работать в Пхенчхане в составе сборной Швеции.

На тренерской бирже он был привычно активен и общителен, но на интервью согласился только с условием — отвечать на вопросы о своем странном допуске на Олимпийские игры он не станет.

— Вольфганг, как вам в Пхенчхане?

— Приятное место, тут не так уж и плохо. Сейчас еще стало немного теплее. В целом, это похоже на Ханты-Мансийск.

— Кого вы считаете фаворитами в женском спринте?

— Дарью Домрачеву, Лауру Дальмайер, Шипулину…

— То есть Анастасию Кузьмину, сестру россиянина Антона Шипулина?

— Да, она.

— Что вы думаете по поводу того, что Шипулин и другие лидеры российской команды не смогут выступить на этой Олимпиаде, так как не получили приглашений от МОК?

— Могу только сказать, что это несправедливо.

— Вы говорили с кем-то из наших ребят или девчонок, кого не допустили?

— Нет, ни с кем не общался.
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