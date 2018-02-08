Кулижников: Устроили из Олимпиады закрытую вечернику
КАННЫН, 8 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте российский конькобежец Павел Кулижников заявил, что после всех разбирательств не собирался ехать на Олимпийские игры в Пхенчхане, даже если бы ему удалось получить допуск.
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Выездное отделение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхенчхане в четверг отказалось от рассмотрения дела Кулижникова, который решил оспорить решение Международного олимпийского комитета о недопуске на Олимпийские игры-2018.
«Да я все прекрасно понимал, знал, к чему все это идет, ехать на Олимпийские игры после всего этого я не собирался. Устроили закрытую вечеринку, вот пускай в ней сами и участвуют. Я не хотел бы туда ехать ни под каким предлогом. Но я не осуждаю тех, кто едет, ни в коем случае. У каждого свое мнение, своя позиция. Моя — такая. И за всех, кто поедет, я буду болеть», — сказал Кулижников в интервью РИА Новости.
Он признался, что читал новости в интернете, но не пристально следил в последнее время за ситуацией.
«Когда первый раз отказали, я понял, что они там окончательно слетели с катушек. Абсурд. А потом уже было понятно, что переживать
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