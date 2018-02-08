Кулижников, Юсков и Логинов остались без Олимпиады. CAS не стал рассматривать их дела

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Ранее спортсмены с допинговыми историями в прошлом, не получившие приглашение МОК, после гражданского суда в Швейцарии обратились в выездную панель ad hoc CAS.

Группа в составе Мохамеда Абдель-Рауфа (Египет), Лоуренса Буассона де Чазерна (Швейцария), Цзиньвона Парка (Корея) постановила, что это дело не входит в их юрисдикцию.

Каждый из шести спортсменов ранее был уличен в нарушении антидопинговых правил. Из-за этого комиссия МОК не пригласила атлетов на Игры в Пхенчхане.

Также апелляции в CAS подали главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец, тренеры российских конькобежцев Павел Абраткевич, Виктор Сивков, старшие тренеры сборной России по скелетону Анатолий Челышев и Евгений Зыков, главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан, врач сборной России по бобслею Анна Вычик. Их обращение тоже было отклонено.

Ранее апелляции подали 32 российских спортсмена, которых не допустили на Олимпиаду-2018 по другим причинам, и еще 15, которых оправдал CAS.