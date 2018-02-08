Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
0 дней : 0 часов : 0 минут : 0 секунд
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32492621/
8 февраля 2018, 13:25 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

Кулижников, Юсков и Логинов остались без Олимпиады. CAS не стал рассматривать их дела

Спортивный арбитражный суд (CAS) не стал рассматривать апелляции шести россиян на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске на Олимпийские игры в Пхенчхане.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Ранее спортсмены с допинговыми историями в прошлом, не получившие приглашение МОК, после гражданского суда в Швейцарии обратились в выездную панель ad hoc CAS.

Группа в составе Мохамеда Абдель-Рауфа (Египет), Лоуренса Буассона де Чазерна (Швейцария), Цзиньвона Парка (Корея) постановила, что это дело не входит в их юрисдикцию.

Каждый из шести спортсменов ранее был уличен в нарушении антидопинговых правил. Из-за этого комиссия МОК не пригласила атлетов на Игры в Пхенчхане.

Также апелляции в CAS подали главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец, тренеры российских конькобежцев Павел Абраткевич, Виктор Сивков, старшие тренеры сборной России по скелетону Анатолий Челышев и Евгений Зыков, главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан, врач сборной России по бобслею Анна Вычик. Их обращение тоже было отклонено.

Ранее апелляции подали 32 российских спортсмена, которых не допустили на Олимпиаду-2018 по другим причинам, и еще 15, которых оправдал CAS.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Анфиса Резцова: Российским атлетам вряд ли разрешат пройти под флагом РФ на Играх

Анфиса Резцова: Российским атлетам вряд ли разрешат пройти под флагом РФ на Играх

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова отметила, что если россиянам разрешат пройти под своим флагом на церемонии Олимпийских игр-2018, то это будет большим подарком от МОК.
Еще 7 новостей  
07 февраля

Самое важное заявление дня по российским спортсменам!

Черчесов составил список кандидатов в сборную на ЧМ-2018

Родченков атакует Россию. "Вся правда" о русском допинге
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?