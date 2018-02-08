Кулижников, Юсков и Логинов остались без Олимпиады. CAS не стал рассматривать их дела
Спортивный арбитражный суд (CAS) не стал рассматривать апелляции шести россиян на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске на Олимпийские игры в Пхенчхане.
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Ранее спортсмены с допинговыми историями в прошлом, не получившие приглашение МОК, после гражданского суда в Швейцарии обратились в выездную панель ad hoc CAS.
Группа в составе Мохамеда
Каждый из шести спортсменов ранее был уличен в нарушении антидопинговых правил.
Также апелляции в CAS подали главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец, тренеры российских конькобежцев Павел Абраткевич, Виктор Сивков, старшие тренеры сборной России по скелетону Анатолий Челышев и Евгений Зыков, главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан, врач сборной России по бобслею Анна Вычик. Их обращение тоже было отклонено.
Ранее апелляции подали 32 российских спортсмена, которых не допустили на Олимпиаду-2018 по другим причинам, и еще 15, которых оправдал CAS.
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