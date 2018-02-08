Кучеров: Надеюсь, что сборная России привезет домой олимпийские медали

При этом он пожелал удачи национальной команде и выразил надежду на то, что они смогут завоевать золотые медали.

— Будете смотреть Олимпиаду в Пхенчхане? — вопрос Кучерову.

— Если матчи пройдут не ночью — и будет время. Если в три ночи даже финал будут показывать, а у нас на следующий день игра — как могу впрямую посмотреть, если спать и готовиться надо? Хайлайты, конечно, буду смотреть — и новости читать. У меня там много друзей — Гусев, Нестеров, Марчелло (Алексей Марченко. — Прим. «СЭ»). Да всех знаю, с кем в сборной играл! Рад за всех, что попали на Игры, молодцы. Желаю парням удачи.

— Жалеете, что энхаэловцев в Пхенчхан не отпустили?

— Конечно — Олимпиада все-таки. Не каждый день она и не каждый год. Для меня самого, моих близких, Геннадия Геннадьевича это было бы здорово. Очень рад за Гуся, что он попал на Игры, еще и потому, что Геннадич воспитал такого мастера. И для меня приятно, что мой лучший друг играет на Олимпиаде. Ну, а насчет меня — тут ничего не поделаешь, таковы правила. Будем ждать еще четыре года. Надеюсь, в Китай отпустят.

— Фаворитом сборную России считаете?

— Думаю, да. Надеюсь, что ребята привезут домой золотые медали. Но легко не будет, даже если у нас по именам лучшая команда. Цепляться будут все. Иногда против четырех рабочих звеньев, которые никогда не прокатываются и играют четко по системе, играть сложнее, чем против более мастеровитых ребят, которые могут в защиту не добежать. Против таких мне больше нравится играть (улыбается). У тех, кто пытается обыграть, можно отобрать шайбу, а у тех, кто всегда вбрасывает в зону — как отберешь?