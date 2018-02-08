Кучеров: Надеюсь, что сборная России привезет домой олимпийские медали
Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров сожалеет о том, что не может принять участие в Олимпийских играх-2018.
При этом он пожелал удачи национальной команде и выразил надежду на то, что они смогут завоевать золотые медали.
— Будете смотреть Олимпиаду в Пхенчхане? — вопрос Кучерову.
— Если матчи пройдут не ночью — и будет время. Если в три ночи даже финал будут показывать, а у нас на следующий день игра — как могу впрямую посмотреть, если спать и готовиться надо? Хайлайты, конечно, буду смотреть — и новости читать. У меня там много друзей — Гусев, Нестеров, Марчелло (Алексей Марченко. — Прим. «СЭ»). Да всех знаю, с кем в сборной играл! Рад за всех, что попали на Игры, молодцы. Желаю парням удачи.
— Жалеете, что энхаэловцев в Пхенчхан не отпустили?
— Конечно — Олимпиада
— Фаворитом сборную России считаете?
— Думаю, да. Надеюсь, что ребята привезут домой золотые медали. Но легко не будет, даже если у нас по именам лучшая команда. Цепляться будут все. Иногда против четырех рабочих звеньев, которые никогда не прокатываются и играют четко по системе, играть сложнее, чем против более мастеровитых ребят, которые могут в защиту не добежать. Против таких мне больше нравится играть (улыбается). У тех, кто пытается обыграть, можно отобрать шайбу, а у тех, кто всегда вбрасывает в зону — как отберешь?
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