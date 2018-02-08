Колонья понесет флаг Швейцарии на открытии Олимпиады-2018
Лыжник Дарио Колонья станет знаменосцем сборной Швейцарии во время церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане.
31-летний спортсмен заявил, что для него большая честь пронести флаг своей страны по Олимпийскому стадиону, сообщает insidethegames.biz.
Колонья является трёхкратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира, а также победителем «Тур де Ски» текущего сезона.
Олимпийские игры — 2018 пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. Церемония открытия соревнований состоится в пятницу, 9 февраля, и начнётся в 14:00 по московскому времени.
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