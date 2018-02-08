Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
0 дней : 0 часов : 0 минут : 0 секунд
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32491454/
8 февраля 2018, 11:15 | Олимпизм | Чемпионат.com

Колонья понесет флаг Швейцарии на открытии Олимпиады-2018

Лыжник Дарио Колонья станет знаменосцем сборной Швейцарии во время церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

31-летний спортсмен заявил, что для него большая честь пронести флаг своей страны по Олимпийскому стадиону, сообщает insidethegames.biz.

Колонья является трёхкратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира, а также победителем «Тур де Ски» текущего сезона.

Олимпийские игры — 2018 пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. Церемония открытия соревнований состоится в пятницу, 9 февраля, и начнётся в 14:00 по московскому времени.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Бабиков: Оргкомитет Олимпиады развесил в деревне атлетов предупреждения о вирусе

Бабиков: Оргкомитет Олимпиады развесил в деревне атлетов предупреждения о вирусе

ПХЕНЧХАН, 8 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Оргкомитет Олимпийских игр в Пхенчхане развесил в зданиях деревни атлетов предупреждающие объявления о норовирусе, заявил российский биатлонист Антон Бабиков.
Еще 7 новостей  

Всё о грид-гёрлз: без этих девушек уже не обходятся ни одни автогонки

Погорели на мельдонии: российская «молодёжка» вылетела по делу

Самые красивые девушки в российском футболе

На лыжах голышом? Кто удивляет накануне Олимпиады
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?