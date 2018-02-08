В Кремле с нетерпением ожидают решения CAS по жалобе олимпийцев РФ на решение МОК

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«По состоянию на сейчас, заседание завершилось, и CAS взял определенную паузу для оглашения своего вердикта по обращению наших спортсменов. Мы безусловно с нетерпением ожидаем решения CAS», — сказал Песков. Он добавил, что «президента, конечно, информируют по мере поступления новостей от спортивного арбитража».

Представитель Кремля напомнил, что по мнению РФ, «решение CAS, безусловно, нужно уважать и выполнять». «Это наша точка зрения, и на этот счет мы продолжаем наши контакты с МОК (Международный олимпийский комитет) на экспертном уровне», — отметил пресс-секретарь.

Дмитрий Песков также указал, что «соответствующая роль спортивного арбитража четко прописана в хартии МОК и соответствующих документах МОК». При этом он добавил, что «не готов назвать точную статью, но тем не менее роль CAS там закреплена».

Жалоба в CAS

Вынесенная панель CAS 8 февраля завершила заседание по рассмотрению апелляций 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение МОК не приглашать их для участия в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, решение ожидается в течение 24 часов.

CAS начал рассматривать апелляции 32 российских спортсменов, которым МОК не выдал индивидуальные приглашения для участия в Играх-2018, в среду. В их числе олимпийские чемпионы биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, а также чемпион мира лыжник Сергей Устюгов.

Также CAS рассматривал апелляции 13 российских спортсменов и двух тренеров, которые входили в число пожизненно отстраненных МОК от участия в Олимпиадах и впоследствии оправданных CAS. Позднее комиссия МОК отказала им в выдаче индивидуальных приглашений на Игры-2018.

Дела спортсменов рассматривала группа арбитров в составе канадки Кэрол Робертс (председатель), швейцарца Бернхарда Велтена и австралийки Зали Стеггалл. В заседании принимали участие главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко, саночница Татьяна Иванова и скелетонистка Елена Никитина. «Мы приехали чтобы защитить свое честное имя, мы были полностью услышаны панелью CAS», — сказал журналистам после заседания Демченко.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.