О РЕШЕНИЯХ CAS ПО РОССИЯНАМ

— К сожалению, я не могу комментировать, это отдельная история, и полной информации у меня нет. Но хочу подчеркнуть, что буду очень рад, если к участию в Олимпиаде будут допущены еще российские спортсмены.

О ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ

— Всего в составе нашей команды на данный момент 168 спортсменов, 93 из них уже прибыли в Корею. В церемонии открытия примут участие 80 атлетов почти из всех видов спорта. За исключением тех, кто уже стартовал или стартует на следующий день. Их здоровьем мы рисковать не будем. Хотел бы подчеркнуть, что все наши спортсмены и члены делегации здоровы.

О РОССИЙСКОМ ФЛАГЕ НА ЗАКРЫТИИ

— Конечно, мы рассчитываем пройти на церемонии закрытия Игр под своим флагом. Шансы на восстановление? Вчера представители МОК подчеркнули, что мы здорово отработали все технические аспекты в этом плане. Ходят разговоры про то, что ОКР не выплатил обязательный штраф в 15 миллионов долларов. Но мы должны выплатить его до последнего дня Игр, так что не нужно торопиться. Кто понесет российский флаг на церемонии закрытия? Про это еще рано говорить. Обсуждать это можно только после решения МОК о восстановлении ОКР. Мы обязательно будем информировать об этом.

О МЕДАЛЬНОМ ПЛАНЕ

— Раньше мы всегда разрабатывали план. Но некоторые люди использовали это против нас, когда говорили о «списке Дюшес». Так что сейчас медального плана нет, и нет какой-то конкретной задачи. Но я считаю, что достаточно большая группа наших спортсменов может претендовать на медали. Они прекрасно подготовлены и прошли сложнейшие испытания, что не каждому дано. Что считать успехом? Пройти Игры без срывов и пронести на закрытии свой флаг.

О БЕСЦЕРЕМОННОСТИ ДОПИНГ-ОФИЦЕРОВ

— Пытаемся решить вопрос о том, что ввести «тихий час» — с 23 до 6 часов, когда спортсменов не должны беспокоить. Представителей нашей команды берут на допинг-контроль чаще, чем других. Но мы были к этому готовы. А вот от ситуаций, подобных тому, в которой оказался могулист Александр Смышляев​, когда из-за допинг-контроля он пропустил тренировку, спортсменов нужно ограждать. Что касается отношений с другими сборными, то пока произошел только один неприятный случай. Представитель Канады негативно отозвался об одном из наших заслуженных специалистов. Мы решили этот вопрос. Глава канадской делегации принес нам официальные извинения.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИГР

— Условия в Пхенчхане соответствуют тому, что были в Сочи. Разве что у нас было намного теплее. Поэтому в первые дни по приезду были определенные проблемы из-за холода. Я хотел бы поблагодарить Оргкомитет Игр за хорошую организацию в плане проживания, питания, тренировок. В настоящее время идет согласование по визуализации «Дома спорта», и когда получим одобрение МОК, наши спортсмены спокойно могут посещать его.

О ПРОВОКАЦИЯХ

— Мы понимаем, что возможны различные провокации и готовы в тесной кооперации с МОК реагировать на это. ОКР отвечает за всех — за спортсменов, тренеров, журналистов, болельщиков. Поэтому прошу всех действовать в духе Игр, избегать политически ангажированных поступков.