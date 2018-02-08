«От норовируса на Олимпиаде никто не умрет»
Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, профессор Владимир Никифоров в интервью «СЭ» заявил, что вспышка норовирусной инфекции в Корее — это не диверсия врагов олимпийского движения.
— Норуолк или Норовирус известен уже полвека, — заявил Никифоров. — В 1968-м году в США, в местности Норуолк, штат Огайо, была зарегистрирована вспышка массового заражения кишечной инфекцией, возбудитель которой был идентифицирован методом электронной микроскопии в 1972 году и получил название «Вирус Норуолк». В России это заболевание называли «кишечным гриппом», просто его лабораторно диагностировать стали не так давно. Заболевание опасно для детей, пожилых и людей с имунодифицитом. Сопровождается поносом и рвотой приблизительно в течение суток. Приехавшие на Олимпиаду люди ничем не рискуют, кроме упомянутых неудобств. Никто не умрет.
— Профилактике заболевания поможет простое мытье рук перед едой или разборчивость в еде?
— Специфической профилактики не существует, вакцины нет. Вирус весьма летуч и может передаваться через воду и по воздуху. Вы никогда не поймете, что загрязнено вирусом, а что нет. В еду он попадает от больного или недавно выздоровевшего. У вируса настолько высокая концентрация в рвотных и каловых массах, что из уборной он может в виде аэрозоля распространиться по вентиляции. Кроме того, вы никак не сможете сами проконтролировать, заражена еда или нет. Воду надо пить только кипяченую или бутилированную.
— Предотвратить заражение невозможно?
— Да. Кроме мытья рук и личной гигиены это никак не предупредить. Контагиозность (заразность) вируса очень высока, но предполагать диверсию не стоит, поскольку от него страдают и корейцы, и русские, и американцы, и все остальные. Если поставить цель саботировать выступление спортсменов, то можно подобрать более серьезные вирусы, чем достаточно безобидный Норуолк. Для выступающих заболевание может стать проблемой, потому что в течение суток они точно не смогут участвовать в соревнованиях. Но не более того.
— Чем вызвана эпидемия в Корее?
— Эти вспышки были, есть и будут. Видимо, сказалось скопление народа и плотное расселение в гостиницах.
— Корейцы пытаются локализовать заражение?
— Мой 40-летний опыт работы
— Врачи наших сборных знают, что делать в случае заражения?
— Конечно. Однако если
Оргкомитет Олимпиады распространил список правил, который разработали корейские власти для борьбы с вирусом:
— мойте руки минимум 30 секунд с мылом под проточной водой;
— еда должна быть тщательно приготовлена;
— пейте кипяченую воду;
— мойте овощи и фрукты чистой водой, а перед употреблением снимайте кожуру;
— если у вас диарея, не готовьте еду;
— мойте посуду и столовые приборы, храните продукты раздельно.
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