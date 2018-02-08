В Госдуму внесен законопроект о выплатах необоснованно отстраненным от ОИ спортсменам

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Изменения предполагается внести в Трудовой кодекс РФ. «Спортсменам — членам олимпийской команды России, паралимпийской команды России, необоснованно отстраненным по решению соответственно Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета от участия в Олимпийских, Паралимпийских играх, и непризнанным решением соответствующей антидопинговой организацией нарушившими общероссийские антидопинговые правила и (или) антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями, выплачивается единовременное денежное поощрение в размере десятикратного среднего месячного заработка в порядке, установленном правительством РФ», — говорится в проекте закона.

По словам автора, целью законопроекта является «поощрение спортсменов, добросовестно выполнявших свои трудовые обязанности, но в силу внешнеполитических факторов не имеющих возможность продолжить совершенствование своих навыков в рамках честной спортивной борьбы на Олимпийских, Паралимпийских Играх».

«Российские спортсмены и целые спортивные сборные команды под предлогом борьбы с допингом необоснованно отстраняются от участия в Олимпийских, Паралимпийских играх. При этом абсолютное большинство таких отстраненных спортсменов не допускают нарушений общероссийских антидопинговых правил и (или) антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями», — пишет он в пояснительной записке. Свищев считает, что такие спортсмены, годами тренирующиеся для последующей защиты интересов России на международной спортивной арене, нуждаются в адресной поддержке и поощрении.

Как будут производиться выплаты

Проектом закона предполагается, что порядок денежных выплат олимпийцам и паралимпийцам будет установлен правительством РФ. Минспорт по заявке соответственно Олимпийского или Паралимпийского комитета России должен будет рассчитать размер компенсации для каждого отстраненного спортсмена персонально.

Цитата Дмитрий Свищев Антидопинговые правила, которые должны признаваться, соблюдаться и обеспечиваться равным образом всеми участниками международного спортивного движения, вне зависимости от национальной принадлежности спортсмена или клуба, трактуются в ущерб российским национальным интересам.

Он уверен, что необходимо «предусмотреть конкретные государственные гарантии спортсменам, членам олимпийской команды России, паралимпийской команды России, которых отстранили от участия в Олимпийских, Паралимпийских играх».